Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки COVID-19
Сьогодні, 12:45
Упродовж останньої доби в Камінь-Каширському районі зареєстрували 8 нових випадків коронавірусної інфекції. Особи, що захворіли, – мешканці міста (4 випадки), населених пунктів Раків Ліс (2 випадки), Піщане, Фаринки – по 1 випадку.
Про це повідомляє Камінь-Каширська райдержадміністрація.
Інформують, що за весь період спостереження COVID-19 виявили у 107 жителів Камінь-Каширщини.
Нагадаємо, станом на 21 червня в області зафіксували 1782 випадки коронавірусної інфекції, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.
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Про це повідомляє Камінь-Каширська райдержадміністрація.
Інформують, що за весь період спостереження COVID-19 виявили у 107 жителів Камінь-Каширщини.
Нагадаємо, станом на 21 червня в області зафіксували 1782 випадки коронавірусної інфекції, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки COVID-19
Сьогодні, 12:45