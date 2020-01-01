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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки COVID-19

Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки COVID-19
Упродовж останньої доби в Камінь-Каширському районі зареєстрували 8 нових випадків коронавірусної інфекції. Особи, що захворіли, – мешканці міста (4 випадки), населених пунктів Раків Ліс (2 випадки), Піщане, Фаринки – по 1 випадку.

Про це повідомляє Камінь-Каширська райдержадміністрація.

Інформують, що за весь період спостереження COVID-19 виявили у 107 жителів Камінь-Каширщини.

Нагадаємо, станом на 21 червня в області зафіксували 1782 випадки коронавірусної інфекції, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.

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Теги: Камінь-Каширський район, коронавірус, Волинь, статистика
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