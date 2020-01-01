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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Від ускладнень коронавірусу помер житель Любешівського району

Від ускладнень коронавірусу помер житель Любешівського району
Упродовж 2 останніх діб у Любешівському районі зареєстрували 9 випадків захворювання на COVID-19. Зокрема, 5 - смт Любешів, 1 - с. В’язівне, 2 - с. Проходи, 1 – с. Судче. Одужали 2 особи: жителька с. Підкормілля та житель смт Любешів.

Один випадок хвороби завершився летально - від COVID–19 помер житель с. Цир, йдеться на сайті ЛЮбешівської РДА.

Надійшли повідомлення про підозру на COVID-19 у 16 жителів Любешівського району: 12 – смт Любешів, 1 – с. Залізниця, 1 – с. Судче, 1 - с. Седлище, 1 – с. Щитинь.

За весь період спостереження станом на 26 липня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 91 жителя Любешівського району:

Любешів – 35 (19 одужало), в тому числі 1 летальний

Ветли – 11 (10 одужали)

Люб’язь – 8 (8 одужали)

Зарудчі – 8 (8 одужали)

Деревок – 4 (4 одужали)

Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальний

В’язівне - 5

Любешівська Воля – 2 (1 одужав)

Нові Березичі – 2 (1 одужала)

Проходи – 4 (2 одужали)

Залізниця - 1 (одужала)

Дольськ – 1 (одужав)

Великий Курінь – 1

Седлище – 1

Цир – 2, в тому числі 1 летальний

Судче - 2.

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Теги: коронавірус, смерть, Любешівський район
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