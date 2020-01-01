Від ускладнень коронавірусу помер житель Любешівського району
Сьогодні, 13:15
Упродовж 2 останніх діб у Любешівському районі зареєстрували 9 випадків захворювання на COVID-19. Зокрема, 5 - смт Любешів, 1 - с. В’язівне, 2 - с. Проходи, 1 – с. Судче. Одужали 2 особи: жителька с. Підкормілля та житель смт Любешів.
Один випадок хвороби завершився летально - від COVID–19 помер житель с. Цир, йдеться на сайті ЛЮбешівської РДА.
Надійшли повідомлення про підозру на COVID-19 у 16 жителів Любешівського району: 12 – смт Любешів, 1 – с. Залізниця, 1 – с. Судче, 1 - с. Седлище, 1 – с. Щитинь.
За весь період спостереження станом на 26 липня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 91 жителя Любешівського району:
Любешів – 35 (19 одужало), в тому числі 1 летальний
Ветли – 11 (10 одужали)
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Зарудчі – 8 (8 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальний
В’язівне - 5
Любешівська Воля – 2 (1 одужав)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Проходи – 4 (2 одужали)
Залізниця - 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Седлище – 1
Цир – 2, в тому числі 1 летальний
Судче - 2.
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Один випадок хвороби завершився летально - від COVID–19 помер житель с. Цир, йдеться на сайті ЛЮбешівської РДА.
Надійшли повідомлення про підозру на COVID-19 у 16 жителів Любешівського району: 12 – смт Любешів, 1 – с. Залізниця, 1 – с. Судче, 1 - с. Седлище, 1 – с. Щитинь.
За весь період спостереження станом на 26 липня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 91 жителя Любешівського району:
Любешів – 35 (19 одужало), в тому числі 1 летальний
Ветли – 11 (10 одужали)
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Зарудчі – 8 (8 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальний
В’язівне - 5
Любешівська Воля – 2 (1 одужав)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Проходи – 4 (2 одужали)
Залізниця - 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Седлище – 1
Цир – 2, в тому числі 1 летальний
Судче - 2.
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