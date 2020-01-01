Від ускладнень коронавірусу помер житель Любешівського району





Один випадок хвороби завершився летально - від COVID–19 помер житель с. Цир,



Надійшли повідомлення про підозру на COVID-19 у 16 жителів Любешівського району: 12 – смт Любешів, 1 – с. Залізниця, 1 – с. Судче, 1 - с. Седлище, 1 – с. Щитинь.



За весь період спостереження станом на 26 липня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 91 жителя Любешівського району:



Любешів – 35 (19 одужало), в тому числі 1 летальний



Ветли – 11 (10 одужали)



Люб’язь – 8 (8 одужали)



Зарудчі – 8 (8 одужали)



Деревок – 4 (4 одужали)



Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальний



В’язівне - 5



Любешівська Воля – 2 (1 одужав)



Нові Березичі – 2 (1 одужала)



Проходи – 4 (2 одужали)



Залізниця - 1 (одужала)



Дольськ – 1 (одужав)



Великий Курінь – 1



Седлище – 1



Цир – 2, в тому числі 1 летальний



Судче - 2.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж 2 останніх діб у Любешівському районі зареєстрували 9 випадків захворювання на COVID-19. Зокрема, 5 - смт Любешів, 1 - с. В’язівне, 2 - с. Проходи, 1 – с. Судче. Одужали 2 особи: жителька с. Підкормілля та житель смт Любешів.Один випадок хвороби завершився летально - від COVID–19 помер житель с. Цир, йдеться на сайті ЛЮбешівської РДА.Надійшли повідомлення про підозру на COVID-19 у 16 жителів Любешівського району: 12 – смт Любешів, 1 – с. Залізниця, 1 – с. Судче, 1 - с. Седлище, 1 – с. Щитинь.За весь період спостереження станом на 26 липня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 91 жителя Любешівського району:Любешів – 35 (19 одужало), в тому числі 1 летальнийВетли – 11 (10 одужали)Люб’язь – 8 (8 одужали)Зарудчі – 8 (8 одужали)Деревок – 4 (4 одужали)Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальнийВ’язівне - 5Любешівська Воля – 2 (1 одужав)Нові Березичі – 2 (1 одужала)Проходи – 4 (2 одужали)Залізниця - 1 (одужала)Дольськ – 1 (одужав)Великий Курінь – 1Седлище – 1Цир – 2, в тому числі 1 летальнийСудче - 2.

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