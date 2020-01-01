Ранок 27 липня: в Україні – 807 нових випадків коронавірусу, на Волині – 56

В Україні зафіксували 807 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.27 липня (станом на 9:00) в Україні 65 656 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них – 1616 летальних, 36 122 пацієнти одужало, - інформує МОЗ України.За добу зафіксували 807 нових випадків. Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 315 пацієнтів.Наразі коронавірусну хворобу виявили:Вінницька область — 2589 випадків;Волинська область — 3616 випадків;Дніпропетровська область — 1330 випадків;Донецька область — 850 випадків;Житомирська область — 1723 випадки;Закарпатська область — 4874 випадки;Запорізька область — 750 випадків;Івано-Франківська область — 4121 випадок;Кіровоградська область — 695 випадків;м. Київ — 7690 випадків;Київська область — 3548 випадків;Львівська область — 8952 випадки;Луганська область — 120 випадків;Миколаївська область — 559 випадків;Одеська область — 2960 випадків;Полтавська область — 394 випадки;Рівненська область — 5701 випадок;Сумська область — 445 випадків;Тернопільська область — 2773 випадки;Харківська область — 3431 випадок;Херсонська область — 220 випадків;Хмельницька область — 1059 випадків;Чернівецька область — 5634 випадки;Черкаська область — 902 випадки;Чернігівська область — 720 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 липня 2020 року до Центру надійшло 901 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 116 783 повідомлення про підозру на COVID-19.