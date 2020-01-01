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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 27 липня: в Україні – 807 нових випадків коронавірусу, на Волині – 56

Ранок 27 липня: в Україні – 807 нових випадків коронавірусу, на Волині – 56
В Україні зафіксували 807 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

27 липня (станом на 9:00) в Україні 65 656 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них – 1616 летальних, 36 122 пацієнти одужало, - інформує МОЗ України.

За добу зафіксували 807 нових випадків. Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 315 пацієнтів.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

Вінницька область — 2589 випадків;
Волинська область — 3616 випадків;
Дніпропетровська область — 1330 випадків;
Донецька область — 850 випадків;
Житомирська область — 1723 випадки;
Закарпатська область — 4874 випадки;
Запорізька область — 750 випадків;
Івано-Франківська область — 4121 випадок;
Кіровоградська область — 695 випадків;
м. Київ — 7690 випадків;
Київська область — 3548 випадків;
Львівська область — 8952 випадки;
Луганська область — 120 випадків;
Миколаївська область — 559 випадків;
Одеська область — 2960 випадків;
Полтавська область — 394 випадки;
Рівненська область — 5701 випадок;
Сумська область — 445 випадків;
Тернопільська область — 2773 випадки;
Харківська область — 3431 випадок;
Херсонська область — 220 випадків;
Хмельницька область — 1059 випадків;
Чернівецька область — 5634 випадки;
Черкаська область — 902 випадки;
Чернігівська область — 720 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 липня 2020 року до Центру надійшло 901 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 116 783 повідомлення про підозру на COVID-19.



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Теги: коронавірус, Україна. ситуація
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