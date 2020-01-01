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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У волинських лікарнях спростували інформацію про переповнені відділення хворими на коронавірус

У волинських лікарнях спростували інформацію про переповнені відділення хворими на коронавірус
У Волинській обласній клінічній лікарні та обласній інфекційній лікарні спростували інформацію про те, що відділення у медзакладах буцімто переповнені хворими на коронавірус, про що раніше повідомив завідувач відділення пульмонології обласної клінічної лікарні Олег Яковенко.

Про це повідомляє ІА "Волинські новини".

Зазначимо, що в коментарі Радіо НВ Олег Яковенко заявив про те, що його відділення переповнене пацієнтами з COVID-19 — «всі ліжка зайняті».

«Все відділення зайнято хворими на коронавірусну інфекцію та пневмонію. У інших закладах ситуація така ж сама. Інфекційна лікарня, знаю, також, на жаль, переповнена», — сказав Яковенко та додав, що посилення карантину в Луцьку є виправданим.

Натомість, як повідомив у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини очільник обласної клінічної лікарні Олександр Дудар, в інфекційному відділенні №2, яке очолює лікар Яковенко, загалом є 48 ліжко-місць, там зараз перебуває 30 хворих. В інфекційному відділенні №3 – 46 ліжок, з яких зайнято 21. У реанімації – 12 ліжок, там знаходиться 6 хворих. На апаратах штучної вентиляції легень хворих в реанімації немає.

Медичний директор з лікувальної роботи ВОКЛ Микола Юрко розповів, що інфекційний госпіталь працює в штатному режимі, критичної ситуації не спостерігається.

Не спостерігається критичного заповнення хворими і в обласній інфекційній лікарні. Очільник лікарні Руслан Морочковський повідомив, що в лікарні передбачено 121 ліжко-місце для хворих на коронавірус, станом на 4 серпня тут перебуває 67 хворих на COVID, ще 29 осіб – під підозрою.

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Теги: Луцьк, коронавірус, спростування
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