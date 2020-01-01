У МОЗ розповіли, чи можна інфікуватися коронавірусом через воду





Про це



Також немає доказів того, що SARS-CoV-2 присутній в поверхневих, підземних водах або передається через забруднену питну воду.



Нагадують, що головний шлях передачі COVID-19 – аерозольний: через дрібні краплі, які виділяються з носа або рота захворілого при кашлі, чханні або розмові й розпиляються в навколишньому повітрі. Тобто, якщо ви плаваєте і людина поруч з вами кашляє, ви ризикуєте заразитися, вдихнувши краплі.



Отже, можливість поширення COVID-19 під час відпочинку на пляжах є пов'язана зі скупченням людей – незалежно від того, чи знаходяться вони у воді, чи перебувають на суші.



Захиститися від коронавірусу SARS-CoV-2 допоможе:

- соціальне дистанціювання;

- регулярна обробка рук спиртовмісним засобом та/або миття їх з милом;

- правильне використання масок та дотримання інших правил респіраторної гігієни.

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