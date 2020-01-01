У МОЗ розповіли, чи можна інфікуватися коронавірусом через воду
Сьогодні, 15:16
За інформацією експертів американського Центру контролю та профілактики захворювань (CDC), немає жодних доказів того, що збудник COVID-19 поширюється через воду в басейнах, джакузі, спа-центрах тощо, оскільки дезінфікуючі засоби, що використовуються для очищення води, знищують вірус.
Про це йдеться на офіційній сторінці Центру громадського здоров'я України.
Також немає доказів того, що SARS-CoV-2 присутній в поверхневих, підземних водах або передається через забруднену питну воду.
Нагадують, що головний шлях передачі COVID-19 – аерозольний: через дрібні краплі, які виділяються з носа або рота захворілого при кашлі, чханні або розмові й розпиляються в навколишньому повітрі. Тобто, якщо ви плаваєте і людина поруч з вами кашляє, ви ризикуєте заразитися, вдихнувши краплі.
Отже, можливість поширення COVID-19 під час відпочинку на пляжах є пов'язана зі скупченням людей – незалежно від того, чи знаходяться вони у воді, чи перебувають на суші.
Захиститися від коронавірусу SARS-CoV-2 допоможе:
- соціальне дистанціювання;
- регулярна обробка рук спиртовмісним засобом та/або миття їх з милом;
- правильне використання масок та дотримання інших правил респіраторної гігієни.
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Про це йдеться на офіційній сторінці Центру громадського здоров'я України.
Також немає доказів того, що SARS-CoV-2 присутній в поверхневих, підземних водах або передається через забруднену питну воду.
Нагадують, що головний шлях передачі COVID-19 – аерозольний: через дрібні краплі, які виділяються з носа або рота захворілого при кашлі, чханні або розмові й розпиляються в навколишньому повітрі. Тобто, якщо ви плаваєте і людина поруч з вами кашляє, ви ризикуєте заразитися, вдихнувши краплі.
Отже, можливість поширення COVID-19 під час відпочинку на пляжах є пов'язана зі скупченням людей – незалежно від того, чи знаходяться вони у воді, чи перебувають на суші.
Захиститися від коронавірусу SARS-CoV-2 допоможе:
- соціальне дистанціювання;
- регулярна обробка рук спиртовмісним засобом та/або миття їх з милом;
- правильне використання масок та дотримання інших правил респіраторної гігієни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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