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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У МОЗ розповіли, чи можна інфікуватися коронавірусом через воду

У МОЗ розповіли, чи можна інфікуватися коронавірусом через воду
За інформацією експертів американського Центру контролю та профілактики захворювань (CDC), немає жодних доказів того, що збудник COVID-19 поширюється через воду в басейнах, джакузі, спа-центрах тощо, оскільки дезінфікуючі засоби, що використовуються для очищення води, знищують вірус.

Про це йдеться на офіційній сторінці Центру громадського здоров'я України.

Також немає доказів того, що SARS-CoV-2 присутній в поверхневих, підземних водах або передається через забруднену питну воду.

Нагадують, що головний шлях передачі COVID-19 – аерозольний: через дрібні краплі, які виділяються з носа або рота захворілого при кашлі, чханні або розмові й розпиляються в навколишньому повітрі. Тобто, якщо ви плаваєте і людина поруч з вами кашляє, ви ризикуєте заразитися, вдихнувши краплі.

Отже, можливість поширення COVID-19 під час відпочинку на пляжах є пов'язана зі скупченням людей – незалежно від того, чи знаходяться вони у воді, чи перебувають на суші.

Захиститися від коронавірусу SARS-CoV-2 допоможе:
- соціальне дистанціювання;
- регулярна обробка рук спиртовмісним засобом та/або миття їх з милом;
- правильне використання масок та дотримання інших правил респіраторної гігієни.

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Теги: МОЗ, коронавірус, способи передачі
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