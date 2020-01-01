Одна смерть та 61 новий випадок: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 15 серпня
Сьогодні, 10:10
За останню добу на Волині зареєстрували 61 новий випадок захворювання на COVID-19. Одужало за добу 19 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (Луцький район).
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 21, Луцький район – 4, Маневицький район – 8, Володимир — Волинський район – 7, Горохівський район – 7, Ківерцівський район – 6, м.Нововолинськ — 1, Іваничівський район – 3, Любешівський район – 2, Турійський район – 2.
Загалом станом на 15 серпня в області зареєстрували 4590 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 3340 осіб. 98 випадків хвороби завершилось летально.
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1162 випадки, в т.ч. 23 летальних;
• Луцький район – 458 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Ковельський район – 424 випадки, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 487 випадуів, в т.ч. 12 летальних;
• Камінь-Каширський район – 257 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Ратнівський район – 193 випадки, в т.ч. 7 летальних;
• Володимир-Волинський район – 303 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 270 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Іваничівський район – 89 випадів;
• Горохівський район – 212 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 213 випадків, в тому числі 6 летальних;
• Любешівський район – 158 випадків, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 97 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Любомльський район – 66 випадків;
• Рожищенський район – 57 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Турійський район – 58 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 53 випадки;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 57 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Нові випадки виявили: м. Луцьк – 21, Луцький район – 4, Маневицький район – 8, Володимир — Волинський район – 7, Горохівський район – 7, Ківерцівський район – 6, м.Нововолинськ — 1, Іваничівський район – 3, Любешівський район – 2, Турійський район – 2.
Загалом станом на 15 серпня в області зареєстрували 4590 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 3340 осіб. 98 випадків хвороби завершилось летально.
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1162 випадки, в т.ч. 23 летальних;
• Луцький район – 458 випадків, в т.ч. 5 летальних;
• Ковельський район – 424 випадки, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 487 випадуів, в т.ч. 12 летальних;
• Камінь-Каширський район – 257 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Ратнівський район – 193 випадки, в т.ч. 7 летальних;
• Володимир-Волинський район – 303 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 270 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Іваничівський район – 89 випадів;
• Горохівський район – 212 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 213 випадків, в тому числі 6 летальних;
• Любешівський район – 158 випадків, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 97 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Любомльський район – 66 випадків;
• Рожищенський район – 57 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Турійський район – 58 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 53 випадки;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 57 повідомлень про підозру на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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