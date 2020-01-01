Одна смерть та 61 новий випадок: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 15 серпня

За останню добу на Волині зареєстрували 61 новий випадок захворювання на COVID-19. Одужало за добу 19 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (Луцький район).Нові випадки виявили: м. Луцьк – 21, Луцький район – 4, Маневицький район – 8, Володимир — Волинський район – 7, Горохівський район – 7, Ківерцівський район – 6, м.Нововолинськ — 1, Іваничівський район – 3, Любешівський район – 2, Турійський район – 2.Загалом станом на 15 серпня в області зареєстрували 4590 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 3340 осіб. 98 випадків хвороби завершилось летально.Загалом коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 1162 випадки, в т.ч. 23 летальних;• Луцький район – 458 випадків, в т.ч. 5 летальних;• Ковельський район – 424 випадки, в тому числі 11 летальних;• Ківерцівський район – 487 випадуів, в т.ч. 12 летальних;• Камінь-Каширський район – 257 випадків, в т.ч. 9 летальних;• Ратнівський район – 193 випадки, в т.ч. 7 летальних;• Володимир-Волинський район – 303 випадки, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 270 випадків, в т.ч. 9 летальних;• Іваничівський район – 89 випадів;• Горохівський район – 212 випадків, в тому числі 2 летальних;• Маневицький район – 213 випадків, в тому числі 6 летальних;• Любешівський район – 158 випадків, в тому числі 5 летальних;• Старовижівський район – 97 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Любомльський район – 66 випадків;• Рожищенський район – 57 випадків, в тому числі 2 летальних;• Турійський район – 58 випадків, в тому числі 1 летальний;• Локачинський район – 53 випадки;• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.За попередню добу надійшло 57 повідомлень про підозру на COVID-19.