Три смерті і 80 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:52
За останню добу на Волині зареєстрували 80 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало - 33 особи, померло – 3 особи (мешканці міста Луцьк). Нові випадки виявлено: м. Луцьк – 22, Луцький район – 16, м. Нововолинськ – 4, Володимир – Волинський район – 7, Горохівський район – 3, Ківерцівський район – 10, Ковельський район – 1, Любешівський район – 2, Маневицький район – 9, Рожищенський район – 4, Шацький район – 2.
Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Загалом станом на 21 вересня в області зареєстрували 6936 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 442 у дітей та 782 у медичних працівників. Одужало 4809 осіб, з них 313 дітей та 591 медичний працівник. 146 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 1819 (в т. ч. 41 летальних)
• Луцький район – 774 (в т. ч. 13 летальних)
• м. Нововолинськ – 451 (в т. ч. 11 летальних)
• Іваничівський район – 132
• Володимир-Волинський район – 512 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 323 (в т. ч. 6 летальних)
• Камінь-Каширський район – 297 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 695 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 497 (в т. ч. 14 летальних),
• Локачинський район – 60
• Любомльський район – 98 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –230 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 389 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 229 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 137 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 118 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 111 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 64 (в т. ч. 1 летальний).
За попередню добу надійшло 82 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 45087 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 340 осіб.
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Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Загалом станом на 21 вересня в області зареєстрували 6936 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 442 у дітей та 782 у медичних працівників. Одужало 4809 осіб, з них 313 дітей та 591 медичний працівник. 146 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 1819 (в т. ч. 41 летальних)
• Луцький район – 774 (в т. ч. 13 летальних)
• м. Нововолинськ – 451 (в т. ч. 11 летальних)
• Іваничівський район – 132
• Володимир-Волинський район – 512 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 323 (в т. ч. 6 летальних)
• Камінь-Каширський район – 297 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 695 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 497 (в т. ч. 14 летальних),
• Локачинський район – 60
• Любомльський район – 98 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –230 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 389 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 229 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 137 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 118 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 111 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 64 (в т. ч. 1 летальний).
За попередню добу надійшло 82 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 45087 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 340 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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