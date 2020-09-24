вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні від коронавірусу померла ще одна дитина

В Україні від коронавірусу померла ще одна дитина
В Україні за весь час пандемії від коронавірусу померла друга дитина.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав під час брифінгу 24 вересня, - повідомляє Укрінформ.

"За останню добу в Україні зафіксовано 52 летальних випадки, серед яких одна дитина. Це другий смертельний випадок дитини за весь час пандемії", - сказав Степанов.

Він зазначив, що одужало за добу 1 788 пацієнтів. За його словами, це є рекордом за весь час пандемії, бо такої кількості одужань в Україні ще не було.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявили 3 372 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 188 106.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: корова, смерть, дитина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Три смерті і антирекорд за кількістю нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:53
Ранок 24 вересня: в Україні – 3 372 нових випадки коронавірусу, на Волині – антирекорд
Сьогодні, 09:03
Дві смерті і 101 новий випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
23 вересень, 10:38
Ранок 23 вересня: в Україні – 3 497 нових випадків коронавірусу, на Волині – 101
23 вересень, 09:03
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні від коронавірусу померла ще одна дитина
Сьогодні, 11:13
У Луцьку змінили маршрут автобусів №23 і шукають перевізника
Сьогодні, 11:03
У Луцьку з’явиться маршрутка №37
Сьогодні, 11:01
Три смерті і антирекорд за кількістю нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:53
У Луцьку вартість тепла і гарячої води розраховуватимуть по-новому
Сьогодні, 10:50
Схожі новини
У поліції повідомили деталі аварії в Луцьку, у якій загинула 10-річна дитина У поліції повідомили деталі аварії в Луцьку, у якій загинула 10-річна дитина
05 вересень, 17:00
На Волині померло немовля: двох лікарів підозрюють у неналежному виконанні обов’язків На Волині померло немовля: двох лікарів підозрюють у неналежному виконанні обов’язків
27 серпень, 09:59
У Вінницькій області від удару струмом загинула дворічна дитина У Вінницькій області від удару струмом загинула дворічна дитина
30 липень, 01:36
На пляжі Одеси розбилась 12-річна дитина На пляжі Одеси розбилась 12-річна дитина
19 липень, 12:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні від коронавірусу померла ще одна дитина
Сьогодні, 11:13
 0
У Луцьку змінили маршрут автобусів №23 і шукають перевізника
Сьогодні, 11:03
 0
У Луцьку з’явиться маршрутка №37
Сьогодні, 11:01
 0
Три смерті і антирекорд за кількістю нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:53
 0
У Луцьку вартість тепла і гарячої води розраховуватимуть по-новому
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8