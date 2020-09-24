В Україні від коронавірусу померла ще одна дитина





Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав під час брифінгу 24 вересня, - повідомляє



"За останню добу в Україні зафіксовано 52 летальних випадки, серед яких одна дитина. Це другий смертельний випадок дитини за весь час пандемії", - сказав Степанов.



Він зазначив, що одужало за добу 1 788 пацієнтів. За його словами, це є рекордом за весь час пандемії, бо такої кількості одужань в Україні ще не було.



Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявили 3 372 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 188 106.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні за весь час пандемії від коронавірусу померла друга дитина.Про це міністр охорони здоров'ясказав під час брифінгу 24 вересня, - повідомляє Укрінформ. "За останню добу в Україні зафіксовано 52 летальних випадки, серед яких одна дитина. Це другий смертельний випадок дитини за весь час пандемії", - сказав Степанов.Він зазначив, що одужало за добу 1 788 пацієнтів. За його словами, це є рекордом за весь час пандемії, бо такої кількості одужань в Україні ще не було.Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявили 3 372 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 188 106.

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