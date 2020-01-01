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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 9 жовтня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 9 жовтня
За останню добу на Волині зареєстрували 174 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужало – 143 особи. Два випадки хвороби завершилися летально (м.Луцьк та Ковельський район).

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Нові випадки захворювання виявили: м. Луцьк – 43, Луцький район – 1, м. Нововолинськ – 17, Володимир – Волинський район – 29, Горохівський район – 6, Іваничівський район – 8, Камінь-Каширський район – 8, Ківерцівський район – 24, Ковельський район – 8, Локачинський район – 3, Любомльський район – 9, Любешівський район – 6, Маневицький район – 3, Ратнівський район – 3, Рожищенський район –1, Турійський район – 3, Шацький район - 2.

Загалом станом на 9 жовтня в області зареєстрували 9373 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 560 у дітей та 1024 у медичних працівників. Одужало 5682 особи, з них 363 дитини та 701 медичний працівник. 192 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).

Загалом коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 2470 (в т. ч. 54 летальних)

• Луцький район – 928 (в т. ч. 16 летальних)

• м. Нововолинськ – 704 (в т. ч. 15 летальних)

• Володимир-Волинський район – 773 (в т. ч. 8 летальних)

• Горохівський район – 405 (в т. ч. 9 летальних)

• Іваничівський район – 200 (в т. ч. 5 летальних)

• Камінь-Каширський район – 380 (в т. ч. 11 летальних)

• Ківерцівський район – 917 ( в т. ч. 16 летальних)

• Ковельський район – 676 (в т. ч. 19 летальних)

• Локачинський район – 87

• Любомльський район – 176 (в т. ч. 1 летальний)

• Любешівський район –294 (в т. ч. 5 летальних)

• Маневицький район – 455 ( в т. ч. 13 летальних)

• Ратнівський район – 299 (в т.ч. 10 летальних)

• Рожищенський район – 212 (в т. ч. 5 летальних)

• Старовижівський район – 127 ( в т.ч. 2 летальних)

• Турійський район – 192 ( в т. ч. 2 летальний)

• Шацький район – 78 (в т. ч. 1 летальний)

За попередню добу надійшло 176 повідомлення про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 55 337 осіб. За останню добу обстежили 911 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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