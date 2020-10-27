Головний санлікар України повідомив, за якої умови можуть повернути жорсткий карантин





Про це поідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час вебінару, пише



"Цифра є - 15 тисяч хворих на добу. Після цього будемо говорити про наші плани на найближчий період. У той же час ми не говоримо, що вже завтра будемо щось вводити. 15 тис. хворих на добу - це у нас ще є запас міцності, який дозволить відреагувати без колапсу для системи охорони здоров'я".



Ляшко підкреслив, що ця цифра (15 тис. хворих на добу) актуальна при рівномірному розподілі хворих на території країни, при цьому для окремих регіонів вона може бути нижчою.



За його словами, ця цифра (для кожного регіону) прорахована. Зараз вона не озвучується. До 1 листопада на місцях мають використати субвенції і підвести кисень до більшості ліжок. Після цього потужності системи охорони здоров'я повинні змінитися.



Ляшко зазначив, що наразі для хворих на коронавірус відведено близько 52 тис. ліжок, з них 17 тис. - забезпечені кисневою підтримкою.



У зв'язку зі зростанням кількості хворих і збільшенням кількості ліжок відсоток забезпеченості підведеним киснем на сьогодні становить 40%. Потрібно ще вдвічі наростити ці потужності, щоб підготувати систему охорони здоров'я до повноцінного реагування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Можливість введення нових карантинних обмежень буде розглядатися в разі виявлення 15 тисяч нових випадків захворювання COVID-19 на добу.Про це поідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікарпід час вебінару, пише "УП" з посиланням на "Інтерфакс-Україна""Цифра є - 15 тисяч хворих на добу. Після цього будемо говорити про наші плани на найближчий період. У той же час ми не говоримо, що вже завтра будемо щось вводити. 15 тис. хворих на добу - це у нас ще є запас міцності, який дозволить відреагувати без колапсу для системи охорони здоров'я".Ляшко підкреслив, що ця цифра (15 тис. хворих на добу) актуальна при рівномірному розподілі хворих на території країни, при цьому для окремих регіонів вона може бути нижчою.За його словами, ця цифра (для кожного регіону) прорахована. Зараз вона не озвучується. До 1 листопада на місцях мають використати субвенції і підвести кисень до більшості ліжок. Після цього потужності системи охорони здоров'я повинні змінитися.Ляшко зазначив, що наразі для хворих на коронавірус відведено близько 52 тис. ліжок, з них 17 тис. - забезпечені кисневою підтримкою.У зв'язку зі зростанням кількості хворих і збільшенням кількості ліжок відсоток забезпеченості підведеним киснем на сьогодні становить 40%. Потрібно ще вдвічі наростити ці потужності, щоб підготувати систему охорони здоров'я до повноцінного реагування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію