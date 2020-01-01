Студенти, які виїхали з гуртожитків на час «дистанційки», не платитимуть за непроживання, – МОН
Сьогодні, 21:16
За студентами, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня до 15 листопада, має обов’язково зберігатися місце проживання. Кошти за період непроживання в гуртожитку мають бути повернені студентам або зараховані як платіж на наступний період проживання.
На цьому наголосив очільник Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет на телеканалі «Наш» 27 жовтня, повідомляє МОН.
Насамперед т.в.о. Міністра звернув увагу на те, що Уряд та МОН лише рекомендували студентам за можливості залишити гуртожитки на час введення карантинних заходів. Сергій Шкарлет наголосив, що примусово виселяти студентів з гуртожитків не мають права.
«Враховуючи автономію закладів вищої освіти, ми рекомендували за можливості звільнити гуртожитки. Але прописали, що діти-сироти, діти з тимчасово окупованих територій, з «червоної» карантинної зони, студенти, які перебувають на навчально-виробничій практиці або працюють, іноземці та особи без громадянства залишаються проживати у гуртожитках, дотримуючись усіх рекомендацій МОЗ та Головного державного санітарного лікаря», – сказав Сергій Шкарлет.
Він зазначив, що МОН постійно в діалозі з університетами стосовно цього питання і скарг поки що не було. У разі порушення прав студентів очільник МОН закликав звертатися на «гарячі лінії» Державної служби якості освіти.
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На цьому наголосив очільник Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет на телеканалі «Наш» 27 жовтня, повідомляє МОН.
Насамперед т.в.о. Міністра звернув увагу на те, що Уряд та МОН лише рекомендували студентам за можливості залишити гуртожитки на час введення карантинних заходів. Сергій Шкарлет наголосив, що примусово виселяти студентів з гуртожитків не мають права.
«Враховуючи автономію закладів вищої освіти, ми рекомендували за можливості звільнити гуртожитки. Але прописали, що діти-сироти, діти з тимчасово окупованих територій, з «червоної» карантинної зони, студенти, які перебувають на навчально-виробничій практиці або працюють, іноземці та особи без громадянства залишаються проживати у гуртожитках, дотримуючись усіх рекомендацій МОЗ та Головного державного санітарного лікаря», – сказав Сергій Шкарлет.
Він зазначив, що МОН постійно в діалозі з університетами стосовно цього питання і скарг поки що не було. У разі порушення прав студентів очільник МОН закликав звертатися на «гарячі лінії» Державної служби якості освіти.
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