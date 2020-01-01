5 смертей і 228 хворих за добу: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 11:21
За останню добу на Волині зареєстрували 228 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужала за добу 84 особи. Пять випадків хвороби завершилося летально.
Смертельні випадки зафіксували у Луцьку, Нововолинську, Горохівському, Любешівському, Рожищенському районах, - повідомляють у Волинській ОДА.
Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк — 47, м. Нововолинськ — 21, Володимир-Волинський район — 11, Горохівський район — 9, Іваничівський район — 7, Камінь-Каширський район — 5, Ківерцівський район — 25, Ковельський район — 18, Локачинський район — 2, Любомльський район — 7, Любешівський район — 19, Луцький район — 17, Маневицький район — 15, Ратнівський район — 8, Рожищенський район — 9, Турійський район — 3, Шацький район — 5.
Станом на 31 жовтня в області зареєстрували 13554 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 741 у дітей та 1303 у медичних працівників. Одужало 7728 особи, з них 467 дітей та 906 медичних працівники. 271 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 10 медиків).
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк — 3190 (в т. ч. 79 летальних)
Луцький район — 1178 (в т. ч. 22 летальних)
м. Нововолинськ — 1151 (в т. ч. 23 летальних)
Володимир-Волинський район — 1170 (в т. ч. 13 летальних)
Горохівський район — 614 (в т. ч. 14 летальних)
Іваничівський район — 338 (в т. ч. 8 летальних)
Камінь-Каширський район — 519 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район — 1314 (в т. ч. 18 летальних)
Ковельський район — 1146 (в т. ч. 25 летальних)
Локачинський район — 173
Любомльський район — 317 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район — 457 (в т. ч. 9 летальних)
Маневицький район — 629 (в т. ч. 16 летальних)
Ратнівський район — 401 (в т.ч. 12 летальних)
Рожищенський район — 334 (в т. ч. 11 летальних)
Старовижівський район — 180 (в т.ч. 3 летальних)
Турійський район — 317 ( в т. ч. 4 летальний)
Шацький район — 126 (в т. ч. 2 летальних)
За попередню добу надійшло 228 повідомлення про підозру на COVID-19. По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 76494 осіб. За останню добу обстежено 962 особи.
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Смертельні випадки зафіксували у Луцьку, Нововолинську, Горохівському, Любешівському, Рожищенському районах, - повідомляють у Волинській ОДА.
Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк — 47, м. Нововолинськ — 21, Володимир-Волинський район — 11, Горохівський район — 9, Іваничівський район — 7, Камінь-Каширський район — 5, Ківерцівський район — 25, Ковельський район — 18, Локачинський район — 2, Любомльський район — 7, Любешівський район — 19, Луцький район — 17, Маневицький район — 15, Ратнівський район — 8, Рожищенський район — 9, Турійський район — 3, Шацький район — 5.
Станом на 31 жовтня в області зареєстрували 13554 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 741 у дітей та 1303 у медичних працівників. Одужало 7728 особи, з них 467 дітей та 906 медичних працівники. 271 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 10 медиків).
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк — 3190 (в т. ч. 79 летальних)
Луцький район — 1178 (в т. ч. 22 летальних)
м. Нововолинськ — 1151 (в т. ч. 23 летальних)
Володимир-Волинський район — 1170 (в т. ч. 13 летальних)
Горохівський район — 614 (в т. ч. 14 летальних)
Іваничівський район — 338 (в т. ч. 8 летальних)
Камінь-Каширський район — 519 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район — 1314 (в т. ч. 18 летальних)
Ковельський район — 1146 (в т. ч. 25 летальних)
Локачинський район — 173
Любомльський район — 317 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район — 457 (в т. ч. 9 летальних)
Маневицький район — 629 (в т. ч. 16 летальних)
Ратнівський район — 401 (в т.ч. 12 летальних)
Рожищенський район — 334 (в т. ч. 11 летальних)
Старовижівський район — 180 (в т.ч. 3 летальних)
Турійський район — 317 ( в т. ч. 4 летальний)
Шацький район — 126 (в т. ч. 2 летальних)
За попередню добу надійшло 228 повідомлення про підозру на COVID-19. По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 76494 осіб. За останню добу обстежено 962 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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