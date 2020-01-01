5 смертей і 228 хворих за добу: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу

За останню добу на Волині зареєстрували 228 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужала за добу 84 особи. Пять випадків хвороби завершилося летально.Смертельні випадки зафіксували у Луцьку, Нововолинську, Горохівському, Любешівському, Рожищенському районах, - повідомляють у Волинській ОДА.Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк — 47, м. Нововолинськ — 21, Володимир-Волинський район — 11, Горохівський район — 9, Іваничівський район — 7, Камінь-Каширський район — 5, Ківерцівський район — 25, Ковельський район — 18, Локачинський район — 2, Любомльський район — 7, Любешівський район — 19, Луцький район — 17, Маневицький район — 15, Ратнівський район — 8, Рожищенський район — 9, Турійський район — 3, Шацький район — 5.Станом на 31 жовтня в області зареєстрували 13554 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 741 у дітей та 1303 у медичних працівників. Одужало 7728 особи, з них 467 дітей та 906 медичних працівники. 271 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 10 медиків).Загалом коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк — 3190 (в т. ч. 79 летальних)Луцький район — 1178 (в т. ч. 22 летальних)м. Нововолинськ — 1151 (в т. ч. 23 летальних)Володимир-Волинський район — 1170 (в т. ч. 13 летальних)Горохівський район — 614 (в т. ч. 14 летальних)Іваничівський район — 338 (в т. ч. 8 летальних)Камінь-Каширський район — 519 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район — 1314 (в т. ч. 18 летальних)Ковельський район — 1146 (в т. ч. 25 летальних)Локачинський район — 173Любомльський район — 317 (в т. ч. 1 летальний)Любешівський район — 457 (в т. ч. 9 летальних)Маневицький район — 629 (в т. ч. 16 летальних)Ратнівський район — 401 (в т.ч. 12 летальних)Рожищенський район — 334 (в т. ч. 11 летальних)Старовижівський район — 180 (в т.ч. 3 летальних)Турійський район — 317 ( в т. ч. 4 летальний)Шацький район — 126 (в т. ч. 2 летальних)За попередню добу надійшло 228 повідомлення про підозру на COVID-19. По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 76494 осіб. За останню добу обстежено 962 особи.