Семеро волинян, які померли від ускладнень коронавірусу, мали важкий перебіг хвороби

Усі семеро волинян, які за останню добу померли внаслідок ускладнень від коронавірусної інфекції, мали дуже важкий перебіг хвороби.Про це йшлося у четвер, 5 листопада, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар Волинської областізазначила, що ситуація в області залишається складною. Щоденно росте кількість хворих, проте це характерно й для європейських країн, зокрема. У Польщі учора зареєстрували понад 25 тисяч випадків.За останню добу в області від ускладнень коронавірусу померли 7 людей.«Померлі були віком від 48 до 93 років. У всіх випадках мав місце дуже важкий перебіг хвороби, ускладнений гострим респіраторним дистрес-синдромом, пневмоніями, супутніми захворюваннями», - сказала Янко.За її словами, летальність на Волині перевищує встановлений показник і складає 2 %, тоді як загалом в Україні – 1,9 %.