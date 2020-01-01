Семеро волинян, які померли від ускладнень коронавірусу, мали важкий перебіг хвороби
Сьогодні, 12:58
Усі семеро волинян, які за останню добу померли внаслідок ускладнень від коронавірусної інфекції, мали дуже важкий перебіг хвороби.
Про це йшлося у четвер, 5 листопада, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко зазначила, що ситуація в області залишається складною. Щоденно росте кількість хворих, проте це характерно й для європейських країн, зокрема. У Польщі учора зареєстрували понад 25 тисяч випадків.
За останню добу в області від ускладнень коронавірусу померли 7 людей.
«Померлі були віком від 48 до 93 років. У всіх випадках мав місце дуже важкий перебіг хвороби, ускладнений гострим респіраторним дистрес-синдромом, пневмоніями, супутніми захворюваннями», - сказала Янко.
За її словами, летальність на Волині перевищує встановлений показник і складає 2 %, тоді як загалом в Україні – 1,9 %.
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Про це йшлося у четвер, 5 листопада, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко зазначила, що ситуація в області залишається складною. Щоденно росте кількість хворих, проте це характерно й для європейських країн, зокрема. У Польщі учора зареєстрували понад 25 тисяч випадків.
За останню добу в області від ускладнень коронавірусу померли 7 людей.
«Померлі були віком від 48 до 93 років. У всіх випадках мав місце дуже важкий перебіг хвороби, ускладнений гострим респіраторним дистрес-синдромом, пневмоніями, супутніми захворюваннями», - сказала Янко.
За її словами, летальність на Волині перевищує встановлений показник і складає 2 %, тоді як загалом в Україні – 1,9 %.
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