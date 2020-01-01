215 смертей і новий антирекорд: ситуація з коронавірусом в Україні за останню добу

14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 21 листопада 2020 року.Про це повідомив Міністр охорони здоров'я УкраїниЗокрема, за останню доюу захворіли 610 дітей та 590 медпрацівників.Також за минулу добу:- госпіталізували – 1 761 особу;- летальних випадків – 215;- одужали – 77 989 осіб;- здійснили тестувань за добу – 71 949 (зокрема, методом ПЛР – 45 508, методом ІФА – 26 441).За весь час пандемії в Україні:- захворіли – 612 665 осіб;- одужали – 282 313 осіб;- летальних випадків – 10 813;- проведели ПЛР-тестувань – 4 154 333.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.Кількість захворювань в регіонах:- м. Київ – 57 807 випадків;- Вінницька область – 15 164 випадки;- Волинська область – 21 131 випадок;- Дніпропетровська область – 27 544 випадки;- Донецька область – 19 685 випадків;- Житомирська область – 25 664 випадки;- Закарпатська область – 21 165 випадків;- Запорізька область – 23 035 випадків;- Івано-Франківська область – 31 305 випадків;- Київська область – 29 380 випадків;- Кіровоградська область – 4 142 випадки;- Луганська область – 5 617 випадків;- Львівська область – 40 416 випадків;- Миколаївська область – 14 607 випадків;- Одеська область – 36 727 випадків;- Полтавська область – 17 942 випадки;- Рівненська область – 27 539 випадків;- Сумська область – 21 833 випадки;- Тернопільська область – 25 259 випадків;- Харківська область – 50 784 випадки;- Херсонська область – 8 359 випадків;- Хмельницька область – 25 820 випадків;- Черкаська область – 17 149 випадків;- Чернівецька область – 30 636 випадків;- Чернігівська область – 13 955 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні."Дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами – рятує життя. Бережіть себе та рідних", - зазначив Максим Степанов.