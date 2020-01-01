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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

215 смертей і новий антирекорд: ситуація з коронавірусом в Україні за останню добу

215 смертей і новий антирекорд: ситуація з коронавірусом в Україні за останню добу
14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 21 листопада 2020 року.

Про це повідомив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Зокрема, за останню доюу захворіли 610 дітей та 590 медпрацівників.

Також за минулу добу:
- госпіталізували – 1 761 особу;
- летальних випадків – 215;
- одужали – 77 989 осіб;
- здійснили тестувань за добу – 71 949 (зокрема, методом ПЛР – 45 508, методом ІФА – 26 441).

За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 612 665 осіб;
- одужали – 282 313 осіб;
- летальних випадків – 10 813;
- проведели ПЛР-тестувань – 4 154 333.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.

Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 57 807 випадків;
- Вінницька область – 15 164 випадки;
- Волинська область – 21 131 випадок;
- Дніпропетровська область – 27 544 випадки;
- Донецька область – 19 685 випадків;
- Житомирська область – 25 664 випадки;
- Закарпатська область – 21 165 випадків;
- Запорізька область – 23 035 випадків;
- Івано-Франківська область – 31 305 випадків;
- Київська область – 29 380 випадків;
- Кіровоградська область – 4 142 випадки;
- Луганська область – 5 617 випадків;
- Львівська область – 40 416 випадків;
- Миколаївська область – 14 607 випадків;
- Одеська область – 36 727 випадків;
- Полтавська область – 17 942 випадки;
- Рівненська область – 27 539 випадків;
- Сумська область – 21 833 випадки;
- Тернопільська область – 25 259 випадків;
- Харківська область – 50 784 випадки;
- Херсонська область – 8 359 випадків;
- Хмельницька область – 25 820 випадків;
- Черкаська область – 17 149 випадків;
- Чернівецька область – 30 636 випадків;
- Чернігівська область – 13 955 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

"Дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами – рятує життя. Бережіть себе та рідних", - зазначив Максим Степанов.

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Теги: коронавірус, статистика
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