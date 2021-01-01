142 хворих та 4 смерті: де на Волині виявили найбільше нових випадків Covid-19 за добу
Сьогодні, 11:46
За минулу добу на Волині зареєстрували 142 випадки захворювання на COVID-19 та 4 смерті.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Нові випадки зафіксували у:
м. Луцьк – 26,
м. Нововолинськ – 5,
Володимир-Волинський район – 29,
Горохівський район – 16,
Іваничівський район – 2,
Камінь-Каширський район – 4,
Ківерцівський район – 8,
Ковельський район – 6,
Локачинський район – 1,
Любомльський район – 3,
Любешівський район – 4,
Луцький район – 20,
Маневицький район – 7,
Рожищенський район – 2,
Турійський район -1,
Шацький район – 8.
Усього станом на 7 січня в області зареєстрували 33 851 випадок.
Одужали – 30 335 (за останню добу – 197). Летальні випадки – 532 (за останню добу – 4: в Горохівському районі – 1, Любешівському районі – 1, Маневицькому районі – 1, Рожищенському районі – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 132 426 осіб, за минулу добу — 815 осіб.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Нові випадки зафіксували у:
м. Луцьк – 26,
м. Нововолинськ – 5,
Володимир-Волинський район – 29,
Горохівський район – 16,
Іваничівський район – 2,
Камінь-Каширський район – 4,
Ківерцівський район – 8,
Ковельський район – 6,
Локачинський район – 1,
Любомльський район – 3,
Любешівський район – 4,
Луцький район – 20,
Маневицький район – 7,
Рожищенський район – 2,
Турійський район -1,
Шацький район – 8.
Усього станом на 7 січня в області зареєстрували 33 851 випадок.
Одужали – 30 335 (за останню добу – 197). Летальні випадки – 532 (за останню добу – 4: в Горохівському районі – 1, Любешівському районі – 1, Маневицькому районі – 1, Рожищенському районі – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 132 426 осіб, за минулу добу — 815 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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