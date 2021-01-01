142 хворих та 4 смерті: де на Волині виявили найбільше нових випадків Covid-19 за добу





Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.



Нові випадки зафіксували у:

м. Луцьк – 26,

м. Нововолинськ – 5,

Володимир-Волинський район – 29,

Горохівський район – 16,

Іваничівський район – 2,

Камінь-Каширський район – 4,

Ківерцівський район – 8,

Ковельський район – 6,

Локачинський район – 1,

Любомльський район – 3,

Любешівський район – 4,

Луцький район – 20,

Маневицький район – 7,

Рожищенський район – 2,

Турійський район -1,

Шацький район – 8.



Усього станом на 7 січня в області зареєстрували 33 851 випадок.



Одужали – 30 335 (за останню добу – 197). Летальні випадки – 532 (за останню добу – 4: в Горохівському районі – 1, Любешівському районі – 1, Маневицькому районі – 1, Рожищенському районі – 1).



Методом ПЛР всього обстежили 132 426 осіб, за минулу добу — 815 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 142 випадки захворювання на COVID-19 та 4 смерті.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Нові випадки зафіксували у:м. Луцьк – 26,м. Нововолинськ – 5,Володимир-Волинський район – 29,Горохівський район – 16,Іваничівський район – 2,Камінь-Каширський район – 4,Ківерцівський район – 8,Ковельський район – 6,Локачинський район – 1,Любомльський район – 3,Любешівський район – 4,Луцький район – 20,Маневицький район – 7,Рожищенський район – 2,Турійський район -1,Шацький район – 8.Усього станом на 7 січня в області зареєстрували 33 851 випадок.Одужали – 30 335 (за останню добу – 197). Летальні випадки – 532 (за останню добу – 4: в Горохівському районі – 1, Любешівському районі – 1, Маневицькому районі – 1, Рожищенському районі – 1).Методом ПЛР всього обстежили 132 426 осіб, за минулу добу — 815 осіб.

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