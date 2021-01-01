Три смерті і 99 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:56
За останню добу на Волині зареєстрували 99 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Із цієї кількості у містах і районах Волині зареєстрували:
м. Луцьк – 59,
м. Нововолинськ – 5,
Володимир-Волинський район – 1,
Горохівський район – 2,
Іваничівський район – 3,
Ковельський район – 6,
Локачинський район – 1,
Любешівський район – 3,
Луцький район – 11,
Турійський район — 6,
Шацький район – 2.
Одужало за останню добу – 166 осіб.
Летальні випадки – 3 (у Володимир-Волинському районі – 1, Локачинському районі – 1, Луцькому районі – 1).
За весь час пандемії в області зареєстрували 34 392 випадки COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1627 у дітей та 2478 у медичних працівників. Одужало 30 970 осіб, з них 1522 дитини та 2342 медичних працівники. 540 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 18 медиків).
За весь період пандемії коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 10955 (в т. ч. 491 летальних)
м. Нововолинськ – 2153 (в т. ч. 45 летальних)
Володимир-Волинський район – 3193 (в т. ч. 49 летальних)
Горохівський район – 1250 (в т. ч. 30 летальних)
Іваничівський район – 657 (в т. ч. 17 летальних)
Камінь-Каширський район – 956 (в т. ч. 13 летальних)
Ківерцівський район – 2541 (в т. ч. 32 летальний)
Ковельський район – 2662 (в т. ч. 57 летальних)
Локачинський район – 530 (в т. ч. 6 летальних)
Любомльський район – 723 (в т. ч. 9 летальних)
Любешівський район – 989 (в т. ч. 15 летальних)
Луцький район – 3546 (в т. ч. 36 летальних)
Маневицький район – 1279 (в т. ч. 21 летальний)
Ратнівський район – 929 (в т.ч. 18 летальних)
Рожищенський район – 696 (в т. ч. 22 летальних)
Старовижівський район – 331 (в т.ч. 8 летальних)
Турійський район – 720 ( в т. ч. 8 летальних)
Шацький район – 282 (в т. ч. 5 летальних).
Всього з початку року зареєстрували 36 970 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 102 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 134 661 особу. За минулу добу — 628 осіб, в тому числі приватними лабораторіями – 74.
Методом ІФА на COVID-19 провели 116 700 обстежень. За останню добу – 686, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 651, приватними лабораторіями – 31.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Із цієї кількості у містах і районах Волині зареєстрували:
м. Луцьк – 59,
м. Нововолинськ – 5,
Володимир-Волинський район – 1,
Горохівський район – 2,
Іваничівський район – 3,
Ковельський район – 6,
Локачинський район – 1,
Любешівський район – 3,
Луцький район – 11,
Турійський район — 6,
Шацький район – 2.
Одужало за останню добу – 166 осіб.
Летальні випадки – 3 (у Володимир-Волинському районі – 1, Локачинському районі – 1, Луцькому районі – 1).
За весь час пандемії в області зареєстрували 34 392 випадки COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1627 у дітей та 2478 у медичних працівників. Одужало 30 970 осіб, з них 1522 дитини та 2342 медичних працівники. 540 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 18 медиків).
За весь період пандемії коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 10955 (в т. ч. 491 летальних)
м. Нововолинськ – 2153 (в т. ч. 45 летальних)
Володимир-Волинський район – 3193 (в т. ч. 49 летальних)
Горохівський район – 1250 (в т. ч. 30 летальних)
Іваничівський район – 657 (в т. ч. 17 летальних)
Камінь-Каширський район – 956 (в т. ч. 13 летальних)
Ківерцівський район – 2541 (в т. ч. 32 летальний)
Ковельський район – 2662 (в т. ч. 57 летальних)
Локачинський район – 530 (в т. ч. 6 летальних)
Любомльський район – 723 (в т. ч. 9 летальних)
Любешівський район – 989 (в т. ч. 15 летальних)
Луцький район – 3546 (в т. ч. 36 летальних)
Маневицький район – 1279 (в т. ч. 21 летальний)
Ратнівський район – 929 (в т.ч. 18 летальних)
Рожищенський район – 696 (в т. ч. 22 летальних)
Старовижівський район – 331 (в т.ч. 8 летальних)
Турійський район – 720 ( в т. ч. 8 летальних)
Шацький район – 282 (в т. ч. 5 летальних).
Всього з початку року зареєстрували 36 970 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 102 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 134 661 особу. За минулу добу — 628 осіб, в тому числі приватними лабораторіями – 74.
Методом ІФА на COVID-19 провели 116 700 обстежень. За останню добу – 686, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 651, приватними лабораторіями – 31.
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