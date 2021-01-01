Три смерті і 99 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

За останню добу на Волині зареєстрували 99 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Із цієї кількості у містах і районах Волині зареєстрували:м. Луцьк – 59,м. Нововолинськ – 5,Володимир-Волинський район – 1,Горохівський район – 2,Іваничівський район – 3,Ковельський район – 6,Локачинський район – 1,Любешівський район – 3,Луцький район – 11,Турійський район — 6,Шацький район – 2.Одужало за останню добу – 166 осіб.Летальні випадки – 3 (у Володимир-Волинському районі – 1, Локачинському районі – 1, Луцькому районі – 1).За весь час пандемії в області зареєстрували 34 392 випадки COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1627 у дітей та 2478 у медичних працівників. Одужало 30 970 осіб, з них 1522 дитини та 2342 медичних працівники. 540 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 18 медиків).За весь період пандемії коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 10955 (в т. ч. 491 летальних)м. Нововолинськ – 2153 (в т. ч. 45 летальних)Володимир-Волинський район – 3193 (в т. ч. 49 летальних)Горохівський район – 1250 (в т. ч. 30 летальних)Іваничівський район – 657 (в т. ч. 17 летальних)Камінь-Каширський район – 956 (в т. ч. 13 летальних)Ківерцівський район – 2541 (в т. ч. 32 летальний)Ковельський район – 2662 (в т. ч. 57 летальних)Локачинський район – 530 (в т. ч. 6 летальних)Любомльський район – 723 (в т. ч. 9 летальних)Любешівський район – 989 (в т. ч. 15 летальних)Луцький район – 3546 (в т. ч. 36 летальних)Маневицький район – 1279 (в т. ч. 21 летальний)Ратнівський район – 929 (в т.ч. 18 летальних)Рожищенський район – 696 (в т. ч. 22 летальних)Старовижівський район – 331 (в т.ч. 8 летальних)Турійський район – 720 ( в т. ч. 8 летальних)Шацький район – 282 (в т. ч. 5 летальних).Всього з початку року зареєстрували 36 970 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 102 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 134 661 особу. За минулу добу — 628 осіб, в тому числі приватними лабораторіями – 74.Методом ІФА на COVID-19 провели 116 700 обстежень. За останню добу – 686, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 651, приватними лабораторіями – 31.