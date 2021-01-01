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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині деякі лікарі направляють людей із підозрою на коронавірус у платні лабораторії

На Волині деякі лікарі направляють людей із підозрою на коронавірус у платні лабораторії
У Волинській області виявили випадки, коли лікарі направляють осіб із підозрою на коронавірус у платні лабораторії.

Про це йшлося у середу, 13 січня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко зазначила, що останнім часом в області трапляються випадки, коли окремі лікарі, мотивуючи довготривалим терміном проведення ПЛР-досліджень, направляють пацієнтів в приватні лабораторії для проведення платних досліджень.

«Волинський обласний лабораторний центр за направленням лікаря проводить дослідження безоплатно категоріям, які підлягають такому тестуванню. Страждає лише логістика направлень. Буває, що відібраний біоматеріал сьогодні, а автомобіль доставить його лише завтра», - наголосила Янко.

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Тестування за направленнями лікарів проводять безоплатно впродовж 6-24 години.

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Теги: Волинь, коронавірус
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