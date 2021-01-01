На Волині деякі лікарі направляють людей із підозрою на коронавірус у платні лабораторії

У Волинській області виявили випадки, коли лікарі направляють осіб із підозрою на коронавірус у платні лабораторії.Про це йшлося у середу, 13 січня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар Волинської областізазначила, що останнім часом в області трапляються випадки, коли окремі лікарі, мотивуючи довготривалим терміном проведення ПЛР-досліджень, направляють пацієнтів в приватні лабораторії для проведення платних досліджень.«Волинський обласний лабораторний центр за направленням лікаря проводить дослідження безоплатно категоріям, які підлягають такому тестуванню. Страждає лише логістика направлень. Буває, що відібраний біоматеріал сьогодні, а автомобіль доставить його лише завтра», - наголосила Янко.Тестування за направленнями лікарів проводять безоплатно впродовж 6-24 години.