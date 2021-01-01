На Волині деякі лікарі направляють людей із підозрою на коронавірус у платні лабораторії
Сьогодні, 14:15
У Волинській області виявили випадки, коли лікарі направляють осіб із підозрою на коронавірус у платні лабораторії.
Про це йшлося у середу, 13 січня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко зазначила, що останнім часом в області трапляються випадки, коли окремі лікарі, мотивуючи довготривалим терміном проведення ПЛР-досліджень, направляють пацієнтів в приватні лабораторії для проведення платних досліджень.
«Волинський обласний лабораторний центр за направленням лікаря проводить дослідження безоплатно категоріям, які підлягають такому тестуванню. Страждає лише логістика направлень. Буває, що відібраний біоматеріал сьогодні, а автомобіль доставить його лише завтра», - наголосила Янко.
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Тестування за направленнями лікарів проводять безоплатно впродовж 6-24 години.
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Про це йшлося у середу, 13 січня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко зазначила, що останнім часом в області трапляються випадки, коли окремі лікарі, мотивуючи довготривалим терміном проведення ПЛР-досліджень, направляють пацієнтів в приватні лабораторії для проведення платних досліджень.
«Волинський обласний лабораторний центр за направленням лікаря проводить дослідження безоплатно категоріям, які підлягають такому тестуванню. Страждає лише логістика направлень. Буває, що відібраний біоматеріал сьогодні, а автомобіль доставить його лише завтра», - наголосила Янко.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хто у Луцьку може безкоштовно пройти ПЛР-тест на коронавірус
Тестування за направленнями лікарів проводять безоплатно впродовж 6-24 години.
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