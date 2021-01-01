127 нових випадків і 5 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу





Про це інформує Волинська ОДА у фейсбуці.



Нові випадки хвороби зареєстрували у:

м. Луцьк – 67,

м. Нововолинськ – 3,

Горохівський район – 7,

Іваничівський район – 2,

Ківерцівський район – 5,

Ковельський район – 17,

Локачинський район – 1,

Луцький район – 19,

Рожищенський район – 3,

Шацький район - 3.



Усього станом на 15 січня в області зареєстрували 34 883 випадки.

Одужало – 31 835 осіб (за останню добу – 227).



Летальні випадки – 550 (за останню добу – 5: Володимир – Волинський район – 1, Іваничівський район – 1, Ківерцівський район – 2, Локачинський район - 1).



Методом ПЛР всього обстежили 136 814 осіб, за минулу добу - 518 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 127 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинська ОДА у фейсбуці.Нові випадки хвороби зареєстрували у:м. Луцьк – 67,м. Нововолинськ – 3,Горохівський район – 7,Іваничівський район – 2,Ківерцівський район – 5,Ковельський район – 17,Локачинський район – 1,Луцький район – 19,Рожищенський район – 3,Шацький район - 3.Усього станом на 15 січня в області зареєстрували 34 883 випадки.Одужало – 31 835 осіб (за останню добу – 227).Летальні випадки – 550 (за останню добу – 5: Володимир – Волинський район – 1, Іваничівський район – 1, Ківерцівський район – 2, Локачинський район - 1).Методом ПЛР всього обстежили 136 814 осіб, за минулу добу - 518 осіб.

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