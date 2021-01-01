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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

127 нових випадків і 5 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

127 нових випадків і 5 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 127 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформує Волинська ОДА у фейсбуці.

Нові випадки хвороби зареєстрували у:
м. Луцьк – 67,
м. Нововолинськ – 3,
Горохівський район – 7,
Іваничівський район – 2,
Ківерцівський район – 5,
Ковельський район – 17,
Локачинський район – 1,
Луцький район – 19,
Рожищенський район – 3,
Шацький район - 3.

Усього станом на 15 січня в області зареєстрували 34 883 випадки.
Одужало – 31 835 осіб (за останню добу – 227).

Летальні випадки – 550 (за останню добу – 5: Володимир – Волинський район – 1, Іваничівський район – 1, Ківерцівський район – 2, Локачинський район - 1).

Методом ПЛР всього обстежили 136 814 осіб, за минулу добу - 518 осіб.

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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