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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Сім смертей і понад сотня одужалих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

Сім смертей і понад сотня одужалих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За останню добу на Волині зареєстрували 159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 4, серед медпрацівників — 1). Одужало за добу 103 особи, летальних випадків – 7.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Додають, що за весь час пандемії в області зареєстрували 36 601 випадок COVID-19, що підтверджений лабораторно методом ПЛР, з них 1693 у дітей та 2575 у медичних працівників.

Одужало за весь час 33 984 особи, з них 1602 дитини та 2467 медичних працівників. 578 випадків хвороби завершився летально, в тому числі померло 19 медиків. Кількість активних хворих – 2039.

Сім смертей і понад сотня одужалих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сім смертей і понад сотня одужалих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу


За весь час пандемії в області зареєстрували 38 691 підозру на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 173 повідомлення про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 143 579 осіб. За минулу добу – 616 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 35 та приватними лабораторіями – 183.

Методом ІФА на COVID-19 обстежили 125 699 осіб. За останню добу – 561, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 492 та приватними лабораторіями — 22.

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Теги: коронавірус, статистика
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