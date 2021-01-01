Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за перший день лютого





Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму Facebook.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 833 особи;

летальних випадків – 156;

одужало – 11 457 осіб;

здійснили тестувань за добу – 31 620 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 031).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 223 879 осіб;

одужало – 1 035 372 особи;

летальних випадків – 22 924;

провели ПЛР-тестувань – 6 274 464.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 285 випадків;

Вінницька область – 61 випадок;

Волинська область – 99 випадків;

Дніпропетровська область – 104 випадки;

Донецька область – 55 випадків;

Житомирська область – 14 випадків;

Закарпатська область – 91 випадок;

Запорізька область – 217 випадків;

Івано-Франківська область – 278 випадків;

Київська область – 120 випадків;

Кіровоградська область – 12 випадків;

Луганська область – 38 випадків;

Львівська область – 114 випадків;

Миколаївська область – 27 випадків;

Одеська область – 131 випадок;

Полтавська область – 98 випадків;

Рівненська область – 54 випадки;

Сумська область – 20 випадків;

Тернопільська область – 63 випадки;

Харківська область – 158 випадків;

Херсонська область – 19 випадків;

Хмельницька область – 13 випадків;

Черкаська область – 157 випадків;

Чернівецька область – 159 випадків;

Чернігівська область – 7 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2 394 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 2 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 117 дітей та 213 медпрацівників.Про це повідомляє міністр охорони здоров'яу своєму Facebook.Також за минулу добу:госпіталізували – 833 особи;летальних випадків – 156;одужало – 11 457 осіб;здійснили тестувань за добу – 31 620 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 031).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 223 879 осіб;одужало – 1 035 372 особи;летальних випадків – 22 924;провели ПЛР-тестувань – 6 274 464.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 285 випадків;Вінницька область – 61 випадок;Волинська область – 99 випадків;Дніпропетровська область – 104 випадки;Донецька область – 55 випадків;Житомирська область – 14 випадків;Закарпатська область – 91 випадок;Запорізька область – 217 випадків;Івано-Франківська область – 278 випадків;Київська область – 120 випадків;Кіровоградська область – 12 випадків;Луганська область – 38 випадків;Львівська область – 114 випадків;Миколаївська область – 27 випадків;Одеська область – 131 випадок;Полтавська область – 98 випадків;Рівненська область – 54 випадки;Сумська область – 20 випадків;Тернопільська область – 63 випадки;Харківська область – 158 випадків;Херсонська область – 19 випадків;Хмельницька область – 13 випадків;Черкаська область – 157 випадків;Чернівецька область – 159 випадків;Чернігівська область – 7 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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