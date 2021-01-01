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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за перший день лютого

Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за перший день лютого
2 394 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 2 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 117 дітей та 213 медпрацівників.

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму Facebook.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 833 особи;
летальних випадків – 156;
одужало – 11 457 осіб;
здійснили тестувань за добу – 31 620 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 031).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 223 879 осіб;
одужало – 1 035 372 особи;
летальних випадків – 22 924;
провели ПЛР-тестувань – 6 274 464.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 285 випадків;
Вінницька область – 61 випадок;
Волинська область – 99 випадків;
Дніпропетровська область – 104 випадки;
Донецька область – 55 випадків;
Житомирська область – 14 випадків;
Закарпатська область – 91 випадок;
Запорізька область – 217 випадків;
Івано-Франківська область – 278 випадків;
Київська область – 120 випадків;
Кіровоградська область – 12 випадків;
Луганська область – 38 випадків;
Львівська область – 114 випадків;
Миколаївська область – 27 випадків;
Одеська область – 131 випадок;
Полтавська область – 98 випадків;
Рівненська область – 54 випадки;
Сумська область – 20 випадків;
Тернопільська область – 63 випадки;
Харківська область – 158 випадків;
Херсонська область – 19 випадків;
Хмельницька область – 13 випадків;
Черкаська область – 157 випадків;
Чернівецька область – 159 випадків;
Чернігівська область – 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


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Теги: коронавірус, статистика
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