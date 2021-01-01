На Волині виявили найбільшу за місяць добову кількість нових інфікованих COVID-19

За минулу добу на Волині зареєстрували 180 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.Нових хворих виявили у таких містах і районах області:м. Луцьк – 77,Луцький район – 13,Горохівський район – 7,Ківерцівський район – 22,Рожищенський район – 2,м. Нововолинськ – 12,Володимир-Волинський район – 3,Іваничівський район – 6,Локачинський район – 2,Ковельський район – 2,Любомльський район – 7,Шацький район – 1,Ратнівський район – 7,Турійський район – 3,Камінь-Каширський район – 5,Любешівський район – 8,Маневицький район – 3 .Усього станом на 19 лютого в області зареєстрували 38 702 випадки.Одужало – 35 944 особи (за останню добу – 136).Летальні випадки – 615 (за останню добу – 2: Локачинський район - 1, Любешівський район - 1).Методом ПЛР всього обстежили 154 254 особи, за минулу добу - 550 осіб.До слова, востаннє більша, ніж 180 добова кількість випадків нових захворілих востаннє була за 15 січня. За цю добу зареєстрували тоді 204 нових випадки хвороби.