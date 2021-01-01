На Волині виявили найбільшу за місяць добову кількість нових інфікованих COVID-19
Сьогодні, 11:20
За минулу добу на Волині зареєстрували 180 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.
Нових хворих виявили у таких містах і районах області:
м. Луцьк – 77,
Луцький район – 13,
Горохівський район – 7,
Ківерцівський район – 22,
Рожищенський район – 2,
м. Нововолинськ – 12,
Володимир-Волинський район – 3,
Іваничівський район – 6,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 2,
Любомльський район – 7,
Шацький район – 1,
Ратнівський район – 7,
Турійський район – 3,
Камінь-Каширський район – 5,
Любешівський район – 8,
Маневицький район – 3 .
Усього станом на 19 лютого в області зареєстрували 38 702 випадки.
Одужало – 35 944 особи (за останню добу – 136).
Летальні випадки – 615 (за останню добу – 2: Локачинський район - 1, Любешівський район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 154 254 особи, за минулу добу - 550 осіб.
До слова, востаннє більша, ніж 180 добова кількість випадків нових захворілих востаннє була за 15 січня. За цю добу зареєстрували тоді 204 нових випадки хвороби.
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Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.
Нових хворих виявили у таких містах і районах області:
м. Луцьк – 77,
Луцький район – 13,
Горохівський район – 7,
Ківерцівський район – 22,
Рожищенський район – 2,
м. Нововолинськ – 12,
Володимир-Волинський район – 3,
Іваничівський район – 6,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 2,
Любомльський район – 7,
Шацький район – 1,
Ратнівський район – 7,
Турійський район – 3,
Камінь-Каширський район – 5,
Любешівський район – 8,
Маневицький район – 3 .
Усього станом на 19 лютого в області зареєстрували 38 702 випадки.
Одужало – 35 944 особи (за останню добу – 136).
Летальні випадки – 615 (за останню добу – 2: Локачинський район - 1, Любешівський район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 154 254 особи, за минулу добу - 550 осіб.
До слова, востаннє більша, ніж 180 добова кількість випадків нових захворілих востаннє була за 15 січня. За цю добу зареєстрували тоді 204 нових випадки хвороби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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