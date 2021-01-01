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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині виявили найбільшу за місяць добову кількість нових інфікованих COVID-19

На Волині виявили найбільшу за місяць добову кількість нових інфікованих COVID-19
За минулу добу на Волині зареєстрували 180 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.

Нових хворих виявили у таких містах і районах області:

м. Луцьк – 77,
Луцький район – 13,
Горохівський район – 7,
Ківерцівський район – 22,
Рожищенський район – 2,
м. Нововолинськ – 12,
Володимир-Волинський район – 3,
Іваничівський район – 6,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 2,
Любомльський район – 7,
Шацький район – 1,
Ратнівський район – 7,
Турійський район – 3,
Камінь-Каширський район – 5,
Любешівський район – 8,
Маневицький район – 3 .

Усього станом на 19 лютого в області зареєстрували 38 702 випадки.

Одужало – 35 944 особи (за останню добу – 136).

Летальні випадки – 615 (за останню добу – 2: Локачинський район - 1, Любешівський район - 1).

Методом ПЛР всього обстежили 154 254 особи, за минулу добу - 550 осіб.

До слова, востаннє більша, ніж 180 добова кількість випадків нових захворілих востаннє була за 15 січня. За цю добу зареєстрували тоді 204 нових випадки хвороби.

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Теги: статистика, коронавірус
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