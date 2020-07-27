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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Степанов домовився про постачання 500 тисяч доз Covid-вакцини з Індії

Степанов домовився про постачання 500 тисяч доз Covid-вакцини з Індії
Індія найближчим часом доставить в Україну 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу Covishield.

Таким чином Україна стане однією з перших країн, яка отримає індійську вакцину. Повідомляють Факти з посиланням на пресслужбу посольства Індії в Україні.

Згодом Індія планує постачання більшої партії Covid-вакцини після того, як збільшить та налагодить свою систему виробництва медичних препаратів.

Такий крок допоможе Україні відновити сектори економіки, які постраждали через пандемію коронавірусу.

Що відомо про вакцину Covishield
Вакцину Covishield розробили спільно Оксфордський університет та компанія AstraZeneca. Для ефективної імунізації організму потрібно зробити два уколи препарату внутрішньом’язово з інтервалом у 28 днів. Вакцину можна зберігати при температурі від +2 до +8.

Міжнародні клінічні випробування Oxford-AstraZeneca показали, що ефективність вакцини від коронавірусу Covishield може досягати близько 90%. Для цього потрібно ввести в організм людини половину препарату, а згодом повну дозу.

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Теги: коронавірус, вакцина, Індія
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