В Україні – понад 8 тисяч нових хворих на коронавірус за добу, на Волині – 219

8003 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 26 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 475 дітей та 312 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 26 лютого.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 762 осіб;летальних випадків – 146;одужало – 4 244 осіб;здійснили тестувань за добу – 78 264 (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184).Добовий показник захворюваності один з найвищих з середини січня. Днем раніше виявили 8147 інфікованих. Кількість хворих перевищує число тих, хто одужав. Така динаміка спостерігається останні кілька днів.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 333 844 особи;одужало – 1 163 555 осіб;летальних випадків – 25 742;провели ПЛР-тестувань – 6 845 974.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (857), м. Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 748 випадків;Вінницька область – 738 випадків;Волинська область – 219 випадків;Дніпропетровська область – 421 випадок;Донецька область – 136 випадків;Житомирська область – 455 випадків;Закарпатська область – 515 випадків;Запорізька область – 120 випадків;Івано-Франківська область – 857 випадків;Київська область – 548 випадків;Кіровоградська область – 43 випадки;Луганська область – 31 випадок;Львівська область – 474 випадки;Миколаївська область – 150 випадків;Одеська область – 319 випадків;Полтавська область – 111 випадків;Рівненська область – 133 випадки;Сумська область – 160 випадків;Тернопільська область – 305 випадків;Харківська область – 331 випадок;Херсонська область – 32 випадки;Хмельницька область – 262 випадки;Черкаська область – 127 випадків;Чернівецька область – 638 випадків;Чернігівська область – 130 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.