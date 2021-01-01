В Україні – понад 8 тисяч нових хворих на коронавірус за добу, на Волині – 219
Сьогодні, 08:51
8003 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 26 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 475 дітей та 312 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 26 лютого.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 762 осіб;
летальних випадків – 146;
одужало – 4 244 осіб;
здійснили тестувань за добу – 78 264 (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184).
Добовий показник захворюваності один з найвищих з середини січня. Днем раніше виявили 8147 інфікованих. Кількість хворих перевищує число тих, хто одужав. Така динаміка спостерігається останні кілька днів.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 333 844 особи;
одужало – 1 163 555 осіб;
летальних випадків – 25 742;
провели ПЛР-тестувань – 6 845 974.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (857), м. Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 748 випадків;
Вінницька область – 738 випадків;
Волинська область – 219 випадків;
Дніпропетровська область – 421 випадок;
Донецька область – 136 випадків;
Житомирська область – 455 випадків;
Закарпатська область – 515 випадків;
Запорізька область – 120 випадків;
Івано-Франківська область – 857 випадків;
Київська область – 548 випадків;
Кіровоградська область – 43 випадки;
Луганська область – 31 випадок;
Львівська область – 474 випадки;
Миколаївська область – 150 випадків;
Одеська область – 319 випадків;
Полтавська область – 111 випадків;
Рівненська область – 133 випадки;
Сумська область – 160 випадків;
Тернопільська область – 305 випадків;
Харківська область – 331 випадок;
Херсонська область – 32 випадки;
Хмельницька область – 262 випадки;
Черкаська область – 127 випадків;
Чернівецька область – 638 випадків;
Чернігівська область – 130 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 26 лютого.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 762 осіб;
летальних випадків – 146;
одужало – 4 244 осіб;
здійснили тестувань за добу – 78 264 (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184).
Добовий показник захворюваності один з найвищих з середини січня. Днем раніше виявили 8147 інфікованих. Кількість хворих перевищує число тих, хто одужав. Така динаміка спостерігається останні кілька днів.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 333 844 особи;
одужало – 1 163 555 осіб;
летальних випадків – 25 742;
провели ПЛР-тестувань – 6 845 974.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (857), м. Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 748 випадків;
Вінницька область – 738 випадків;
Волинська область – 219 випадків;
Дніпропетровська область – 421 випадок;
Донецька область – 136 випадків;
Житомирська область – 455 випадків;
Закарпатська область – 515 випадків;
Запорізька область – 120 випадків;
Івано-Франківська область – 857 випадків;
Київська область – 548 випадків;
Кіровоградська область – 43 випадки;
Луганська область – 31 випадок;
Львівська область – 474 випадки;
Миколаївська область – 150 випадків;
Одеська область – 319 випадків;
Полтавська область – 111 випадків;
Рівненська область – 133 випадки;
Сумська область – 160 випадків;
Тернопільська область – 305 випадків;
Харківська область – 331 випадок;
Херсонська область – 32 випадки;
Хмельницька область – 262 випадки;
Черкаська область – 127 випадків;
Чернівецька область – 638 випадків;
Чернігівська область – 130 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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