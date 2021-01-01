В Україні за добу госпіталізували понад 3 200 людей з коронавірусом
Сьогодні, 09:04
5 833 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 28 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 795 дітей та 146 медпрацівники.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок неділі, 28 лютого.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 3 218 осіб;
летальних випадків – 89;
одужало – 1 702 осіб;
здійснили тестувань за добу – 47 811 (зокрема методом ПЛР – 24 491, методом ІФА – 5 126, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 194).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 347 849 осіб;
одужало – 1 170 023 особа;
летальних випадків – 25 982;
провели ПЛР-тестувань – 6 906 179.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) та областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 208 випадків;
Вінницька область – 558 випадків;
Волинська область – 94 випадки;
Дніпропетровська область – 344 випадки;
Донецька область – 164 випадки;
Житомирська область – 528 випадків;
Закарпатська область – 423 випадки;
Запорізька область – 98 випадків;
Івано-Франківська область – 734 випадки;
Київська область – 351 випадок;
Кіровоградська область – 30 випадків;
Луганська область – 17 випадків;
Львівська область – 399 випадків;
Миколаївська область – 149 випадків;
Одеська область – 144 випадки;
Полтавська область – 58 випадків;
Рівненська область – 120 випадків;
Сумська область – 125 випадків;
Тернопільська область – 218 випадків;
Харківська область – 276 випадків;
Херсонська область – 36 випадків;
Хмельницька область – 237 випадків;
Черкаська область – 51 випадок;
Чернівецька область – 411 випадків;
Чернігівська область – 60 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок неділі, 28 лютого.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 3 218 осіб;
летальних випадків – 89;
одужало – 1 702 осіб;
здійснили тестувань за добу – 47 811 (зокрема методом ПЛР – 24 491, методом ІФА – 5 126, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 194).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 347 849 осіб;
одужало – 1 170 023 особа;
летальних випадків – 25 982;
провели ПЛР-тестувань – 6 906 179.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) та областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 208 випадків;
Вінницька область – 558 випадків;
Волинська область – 94 випадки;
Дніпропетровська область – 344 випадки;
Донецька область – 164 випадки;
Житомирська область – 528 випадків;
Закарпатська область – 423 випадки;
Запорізька область – 98 випадків;
Івано-Франківська область – 734 випадки;
Київська область – 351 випадок;
Кіровоградська область – 30 випадків;
Луганська область – 17 випадків;
Львівська область – 399 випадків;
Миколаївська область – 149 випадків;
Одеська область – 144 випадки;
Полтавська область – 58 випадків;
Рівненська область – 120 випадків;
Сумська область – 125 випадків;
Тернопільська область – 218 випадків;
Харківська область – 276 випадків;
Херсонська область – 36 випадків;
Хмельницька область – 237 випадків;
Черкаська область – 51 випадок;
Чернівецька область – 411 випадків;
Чернігівська область – 60 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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