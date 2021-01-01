В Україні за добу госпіталізували понад 3 200 людей з коронавірусом

5 833 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 28 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 795 дітей та 146 медпрацівники.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок неділі, 28 лютого.Також за минулу добу:госпіталізували – 3 218 осіб;летальних випадків – 89;одужало – 1 702 осіб;здійснили тестувань за добу – 47 811 (зокрема методом ПЛР – 24 491, методом ІФА – 5 126, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 194).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 347 849 осіб;одужало – 1 170 023 особа;летальних випадків – 25 982;провели ПЛР-тестувань – 6 906 179.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) та областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 208 випадків;Вінницька область – 558 випадків;Волинська область – 94 випадки;Дніпропетровська область – 344 випадки;Донецька область – 164 випадки;Житомирська область – 528 випадків;Закарпатська область – 423 випадки;Запорізька область – 98 випадків;Івано-Франківська область – 734 випадки;Київська область – 351 випадок;Кіровоградська область – 30 випадків;Луганська область – 17 випадків;Львівська область – 399 випадків;Миколаївська область – 149 випадків;Одеська область – 144 випадки;Полтавська область – 58 випадків;Рівненська область – 120 випадків;Сумська область – 125 випадків;Тернопільська область – 218 випадків;Харківська область – 276 випадків;Херсонська область – 36 випадків;Хмельницька область – 237 випадків;Черкаська область – 51 випадок;Чернівецька область – 411 випадків;Чернігівська область – 60 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.