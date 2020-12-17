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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

«Боятися нічого»: Зеленський отримав щеплення від коронавірусу

«Боятися нічого»: Зеленський отримав щеплення від коронавірусу
Президент України Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусної інфекції.

Про це він повідомив на своїй інстраграм-сторінці.

Отримав щеплення сьогодні, 2 березня, під час поїздки на Донбас. Також він закликав українців вакцинувати від Covid-19.

"Лікарів і військових уже вакцинують. Усіх інших закликаю записатися в чергу в "Дії". Боятися нічого, подаю власний приклад", - написав Зеленський.


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Теги: президент, вакцина від коронавірусу
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