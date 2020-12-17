«Боятися нічого»: Зеленський отримав щеплення від коронавірусу

Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусної інфекції.



Про це він повідомив на своїй інстраграм-сторінці.



Отримав щеплення сьогодні, 2 березня, під час поїздки на Донбас. Також він закликав українців вакцинувати від Covid-19.



"Лікарів і військових уже вакцинують. Усіх інших закликаю записатися в чергу в "Дії". Боятися нічого, подаю власний приклад", - написав Зеленський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українивакцинувався від коронавірусної інфекції.Про це він повідомив на своїй інстраграм-сторінці.Отримав щеплення сьогодні, 2 березня, під час поїздки на Донбас. Також він закликав українців вакцинувати від Covid-19."Лікарів і військових уже вакцинують. Усіх інших закликаю записатися в чергу в "Дії". Боятися нічого, подаю власний приклад", - написав Зеленський.

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