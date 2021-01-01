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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За минулу добу від коронавірусу померло 6 волинян

За минулу добу від коронавірусу померло 6 волинян
За останню добу на Волині зареєстрували 171 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 8, медпрацівників — 13). Одужало за добу – 326 осіб, летальних випадків – 6.

Про це інформує Волинський лабораторний центр.

За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстровані серед учнів та вчителів Ковельського, Ківерцівського, Горохівського районів, Луцька та Нововолинська (захворіли 10 учнів та 10 педагогів). Наразі продовжують хворіти 130 учнів та 160 працівників закладів освіти.

За весь час пандемії в області зареєстрували 41 701 підтверджений випадок COVID-19. Одужало 38197 осіб, з них 1761 - дитина та 2655 - медичних працівників. 665 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 20 медиків. Кількість активних хворих – 2839.

Розподіл випадків:

За минулу добу від коронавірусу померло 6 волинян


На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 168223 особи. За минулу добу обстежили 1270 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 165 та приватними лабораторіями – 170.

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Теги: статистика, коронавірус, Волинь
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