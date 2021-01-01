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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

129 нових випадків і дві смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

129 нових випадків і дві смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 129 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформує Волинська ОДА.

Нові випадки хвороби зафіксували:
м. Луцьк – 24,
Луцький район – 16,
Горохівський район – 9,
Ківерцівський район – 27,
Рожищенський район – 1,
м. Нововолинськ – 21,
Іваничівський район – 2,
Ковельський район – 9,
Ратнівський район – 4,
Турійський район – 4,
Камінь - Каширський район – 6,
Любешівський район – 5,
Маневицький район - 1.

Усього станом на 14 березня в області зареєстрували 42 513 випадків.

Одужало – 38 535 осіб (за останню добу – 23).
Летальні випадки – 674 (за останню добу - 2: м. Луцьк - 1, Ківерцівський район - 1).

Методом ПЛР всього обстежили 170 945 осіб, за минулу добу - 107 осіб.

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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