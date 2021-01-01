129 нових випадків і дві смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу





Про це інформує Волинська ОДА.



Нові випадки хвороби зафіксували:

м. Луцьк – 24,

Луцький район – 16,

Горохівський район – 9,

Ківерцівський район – 27,

Рожищенський район – 1,

м. Нововолинськ – 21,

Іваничівський район – 2,

Ковельський район – 9,

Ратнівський район – 4,

Турійський район – 4,

Камінь - Каширський район – 6,

Любешівський район – 5,

Маневицький район - 1.



Усього станом на 14 березня в області зареєстрували 42 513 випадків.



Одужало – 38 535 осіб (за останню добу – 23).

Летальні випадки – 674 (за останню добу - 2: м. Луцьк - 1, Ківерцівський район - 1).



Методом ПЛР всього обстежили 170 945 осіб, за минулу добу - 107 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 129 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинська ОДА.Нові випадки хвороби зафіксували:м. Луцьк – 24,Луцький район – 16,Горохівський район – 9,Ківерцівський район – 27,Рожищенський район – 1,м. Нововолинськ – 21,Іваничівський район – 2,Ковельський район – 9,Ратнівський район – 4,Турійський район – 4,Камінь - Каширський район – 6,Любешівський район – 5,Маневицький район - 1.Усього станом на 14 березня в області зареєстрували 42 513 випадків.Одужало – 38 535 осіб (за останню добу – 23).Летальні випадки – 674 (за останню добу - 2: м. Луцьк - 1, Ківерцівський район - 1).Методом ПЛР всього обстежили 170 945 осіб, за минулу добу - 107 осіб.

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