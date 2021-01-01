129 нових випадків і дві смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:22
За минулу добу на Волині зареєстрували 129 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинська ОДА.
Нові випадки хвороби зафіксували:
м. Луцьк – 24,
Луцький район – 16,
Горохівський район – 9,
Ківерцівський район – 27,
Рожищенський район – 1,
м. Нововолинськ – 21,
Іваничівський район – 2,
Ковельський район – 9,
Ратнівський район – 4,
Турійський район – 4,
Камінь - Каширський район – 6,
Любешівський район – 5,
Маневицький район - 1.
Усього станом на 14 березня в області зареєстрували 42 513 випадків.
Одужало – 38 535 осіб (за останню добу – 23).
Летальні випадки – 674 (за останню добу - 2: м. Луцьк - 1, Ківерцівський район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 170 945 осіб, за минулу добу - 107 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Волинська ОДА.
Нові випадки хвороби зафіксували:
м. Луцьк – 24,
Луцький район – 16,
Горохівський район – 9,
Ківерцівський район – 27,
Рожищенський район – 1,
м. Нововолинськ – 21,
Іваничівський район – 2,
Ковельський район – 9,
Ратнівський район – 4,
Турійський район – 4,
Камінь - Каширський район – 6,
Любешівський район – 5,
Маневицький район - 1.
Усього станом на 14 березня в області зареєстрували 42 513 випадків.
Одужало – 38 535 осіб (за останню добу – 23).
Летальні випадки – 674 (за останню добу - 2: м. Луцьк - 1, Ківерцівський район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 170 945 осіб, за минулу добу - 107 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
14 березень, 08:58
Коментарі 0
Останні новини
129 нових випадків і дві смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:22
Від сьогодні розпочинається Великий піст: традиції та обмеження
Сьогодні, 10:20
У селі на Волині через коротке замикання горіла будівля
Сьогодні, 10:02