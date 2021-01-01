Знову рекорд 2021-го: повідомили добову кількість виявлених випадків коронавірусу в Україні

15 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 19 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 830 дітей та 401 медпрацівник.Також за минулу добу:госпіталізували– 4 444 особи;летальних випадків – 262;одужало – 4 592 особи;здійснили тестувань за добу – 115 274 (зокрема методом ПЛР – 53 379, методом ІФА – 21 241, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 654).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 519 926 осіб;одужало – 1 248 782 особи;летальних випадків – 29 515;провели ПЛР-тестувань – 7 573 737.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1 210 випадків;Вінницька область – 948 випадків;Волинська область – 348 випадків;Дніпропетровська область – 716 випадків;Донецька область – 671 випадок;Житомирська область – 913 випадків;Закарпатська – 546 випадків;Запорізька область – 408 випадків;Івано-Франківська область – 506 випадків;Київська область – 1 134 випадки;Кіровоградська область – 158 випадків;Луганська область – 147 випадків;Львівська область – 1 140 випадків;Миколаївська область – 419 випадків;Одеська область – 935 випадків;Полтавська область – 543 випадки;Рівненська область – 443 випадки;Сумська область – 489 випадків;Тернопільська область – 628 випадків;Харківська область – 1 085 випадків;Херсонська область – 141 випадок;Хмельницька область – 855 випадків;Черкаська область – 536 випадків;Чернівецька область – 584 випадки;Чернігівська область – 347 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Нагадаємо, учора, 18 березня,. Тоді за добу зафіксували 15 053 нових випадки коронавірусної хвороби.