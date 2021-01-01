Знову рекорд 2021-го: повідомили добову кількість виявлених випадків коронавірусу в Україні
Сьогодні, 08:46
15 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 19 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 830 дітей та 401 медпрацівник.
Також за минулу добу:
госпіталізували– 4 444 особи;
летальних випадків – 262;
одужало – 4 592 особи;
здійснили тестувань за добу – 115 274 (зокрема методом ПЛР – 53 379, методом ІФА – 21 241, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 654).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 519 926 осіб;
одужало – 1 248 782 особи;
летальних випадків – 29 515;
провели ПЛР-тестувань – 7 573 737.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1 210 випадків;
Вінницька область – 948 випадків;
Волинська область – 348 випадків;
Дніпропетровська область – 716 випадків;
Донецька область – 671 випадок;
Житомирська область – 913 випадків;
Закарпатська – 546 випадків;
Запорізька область – 408 випадків;
Івано-Франківська область – 506 випадків;
Київська область – 1 134 випадки;
Кіровоградська область – 158 випадків;
Луганська область – 147 випадків;
Львівська область – 1 140 випадків;
Миколаївська область – 419 випадків;
Одеська область – 935 випадків;
Полтавська область – 543 випадки;
Рівненська область – 443 випадки;
Сумська область – 489 випадків;
Тернопільська область – 628 випадків;
Харківська область – 1 085 випадків;
Херсонська область – 141 випадок;
Хмельницька область – 855 випадків;
Черкаська область – 536 випадків;
Чернівецька область – 584 випадки;
Чернігівська область – 347 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, учора, 18 березня, повідомили про найбільшу з початку року добову кількість захворілих в Україні. Тоді за добу зафіксували 15 053 нових випадки коронавірусної хвороби.
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Також за минулу добу:
госпіталізували– 4 444 особи;
летальних випадків – 262;
одужало – 4 592 особи;
здійснили тестувань за добу – 115 274 (зокрема методом ПЛР – 53 379, методом ІФА – 21 241, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 654).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 519 926 осіб;
одужало – 1 248 782 особи;
летальних випадків – 29 515;
провели ПЛР-тестувань – 7 573 737.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1 210 випадків;
Вінницька область – 948 випадків;
Волинська область – 348 випадків;
Дніпропетровська область – 716 випадків;
Донецька область – 671 випадок;
Житомирська область – 913 випадків;
Закарпатська – 546 випадків;
Запорізька область – 408 випадків;
Івано-Франківська область – 506 випадків;
Київська область – 1 134 випадки;
Кіровоградська область – 158 випадків;
Луганська область – 147 випадків;
Львівська область – 1 140 випадків;
Миколаївська область – 419 випадків;
Одеська область – 935 випадків;
Полтавська область – 543 випадки;
Рівненська область – 443 випадки;
Сумська область – 489 випадків;
Тернопільська область – 628 випадків;
Харківська область – 1 085 випадків;
Херсонська область – 141 випадок;
Хмельницька область – 855 випадків;
Черкаська область – 536 випадків;
Чернівецька область – 584 випадки;
Чернігівська область – 347 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, учора, 18 березня, повідомили про найбільшу з початку року добову кількість захворілих в Україні. Тоді за добу зафіксували 15 053 нових випадки коронавірусної хвороби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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