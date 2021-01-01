Шість смертей і 173 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за добу





Про це повідомляє Волинська ОДА.



Із цієї кількості у містах і районах області виявили:



м. Луцьк – 61,

Луцький район – 21,

Горохівський район – 6,

Ківерцівський район – 20,

Рожищенський район – 8,

м. Нововолинськ – 20,

Володимир-Волинський район – 2,

Іваничівський район – 3,

Ковельський район – 10,

Ратнівський район - 6,

Турійський район – 1,

Камінь - Каширський район – 1,

Любешівський район – 7,

Маневицький район - 7.



Усього станом на 21 березня в області зареєстрували 44 019 випадків.



Одужало – 39 344 особи (за останню добу – 82).



Летальні випадки – 713 (за останню добу - 6: м. Луцьк – 1, Луцький район - 1, Горохівський район – 1, м. Нововолинськ – 1, Володимир – Волинський район – 1, Любешівський район -1).



Методом ПЛР всього обстежено 177 048 осіб, за минулу добу обстежено - 613 осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 173 випадки захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська ОДА.Із цієї кількості у містах і районах області виявили:м. Луцьк – 61,Луцький район – 21,Горохівський район – 6,Ківерцівський район – 20,Рожищенський район – 8,м. Нововолинськ – 20,Володимир-Волинський район – 2,Іваничівський район – 3,Ковельський район – 10,Ратнівський район - 6,Турійський район – 1,Камінь - Каширський район – 1,Любешівський район – 7,Маневицький район - 7.Усього станом на 21 березня в області зареєстрували 44 019 випадків.Одужало – 39 344 особи (за останню добу – 82).Летальні випадки – 713 (за останню добу - 6: м. Луцьк – 1, Луцький район - 1, Горохівський район – 1, м. Нововолинськ – 1, Володимир – Волинський район – 1, Любешівський район -1).Методом ПЛР всього обстежено 177 048 осіб, за минулу добу обстежено - 613 осіб.

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