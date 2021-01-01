Шість смертей і 173 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за добу
Сьогодні, 10:32
За минулу добу на Волині зареєстрували 173 випадки захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Із цієї кількості у містах і районах області виявили:
м. Луцьк – 61,
Луцький район – 21,
Горохівський район – 6,
Ківерцівський район – 20,
Рожищенський район – 8,
м. Нововолинськ – 20,
Володимир-Волинський район – 2,
Іваничівський район – 3,
Ковельський район – 10,
Ратнівський район - 6,
Турійський район – 1,
Камінь - Каширський район – 1,
Любешівський район – 7,
Маневицький район - 7.
Усього станом на 21 березня в області зареєстрували 44 019 випадків.
Одужало – 39 344 особи (за останню добу – 82).
Летальні випадки – 713 (за останню добу - 6: м. Луцьк – 1, Луцький район - 1, Горохівський район – 1, м. Нововолинськ – 1, Володимир – Волинський район – 1, Любешівський район -1).
Методом ПЛР всього обстежено 177 048 осіб, за минулу добу обстежено - 613 осіб.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Із цієї кількості у містах і районах області виявили:
м. Луцьк – 61,
Луцький район – 21,
Горохівський район – 6,
Ківерцівський район – 20,
Рожищенський район – 8,
м. Нововолинськ – 20,
Володимир-Волинський район – 2,
Іваничівський район – 3,
Ковельський район – 10,
Ратнівський район - 6,
Турійський район – 1,
Камінь - Каширський район – 1,
Любешівський район – 7,
Маневицький район - 7.
Усього станом на 21 березня в області зареєстрували 44 019 випадків.
Одужало – 39 344 особи (за останню добу – 82).
Летальні випадки – 713 (за останню добу - 6: м. Луцьк – 1, Луцький район - 1, Горохівський район – 1, м. Нововолинськ – 1, Володимир – Волинський район – 1, Любешівський район -1).
Методом ПЛР всього обстежено 177 048 осіб, за минулу добу обстежено - 613 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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