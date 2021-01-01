Повідомили про ситуацію з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:08
За минулу добу на Волині зареєстрували 275 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Із цієї кількості у містах і районах області виявили:
м. Луцьк – 67,
Луцький район – 23,
Горохівський район – 24,
Ківерцівський район – 34,
Рожищенський район – 4,
м. Нововолинськ – 23,
Володимир-Волинський район – 26,
Іваничівський район – 6,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 38,
Любомльський район – 1,
Шацький район – 3,
Ратнівський район – 4,
Турійський район – 2,
Камінь - Каширський район – 3,
Любешівський район – 12,
Маневицький район – 3.
Усього станом на 24 березня в області зареєстрували 44 705 випадків.
Одужало – 39 808 осіб (за останню добу – 178).
Летальні випадки – 732 (за останню добу - 4: м. Луцьк – 1, Луцький район - 1, Ковельський район – 2).
Методом ПЛР всього обстежили 179 710 осіб, за минулу добу - 1540 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Із цієї кількості у містах і районах області виявили:
м. Луцьк – 67,
Луцький район – 23,
Горохівський район – 24,
Ківерцівський район – 34,
Рожищенський район – 4,
м. Нововолинськ – 23,
Володимир-Волинський район – 26,
Іваничівський район – 6,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 38,
Любомльський район – 1,
Шацький район – 3,
Ратнівський район – 4,
Турійський район – 2,
Камінь - Каширський район – 3,
Любешівський район – 12,
Маневицький район – 3.
Усього станом на 24 березня в області зареєстрували 44 705 випадків.
Одужало – 39 808 осіб (за останню добу – 178).
Летальні випадки – 732 (за останню добу - 4: м. Луцьк – 1, Луцький район - 1, Ковельський район – 2).
Методом ПЛР всього обстежили 179 710 осіб, за минулу добу - 1540 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Поліщук просить бізнес допомогти місту грошима у боротьбі з коронавірусом
23 березень, 14:20
«Британський штам коронавірусу уже на всій території країни», – Степанов
23 березень, 14:02
Карантин: Волинь знову стала «помаранчевою»
23 березень, 12:02
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку станом на 24 березня
Сьогодні, 09:24
Повідомили про ситуацію з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:08
У місті на Волині вночі горів будинок
Сьогодні, 09:03
Принц Гаррі знайшов роботу в Кремнієвій долині
Сьогодні, 08:19