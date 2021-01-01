Повідомили про ситуацію з коронавірусом на Волині за останню добу





Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.



Із цієї кількості у містах і районах області виявили:



м. Луцьк – 67,

Луцький район – 23,

Горохівський район – 24,

Ківерцівський район – 34,

Рожищенський район – 4,

м. Нововолинськ – 23,

Володимир-Волинський район – 26,

Іваничівський район – 6,

Локачинський район – 2,

Ковельський район – 38,

Любомльський район – 1,

Шацький район – 3,

Ратнівський район – 4,

Турійський район – 2,

Камінь - Каширський район – 3,

Любешівський район – 12,

Маневицький район – 3.



Усього станом на 24 березня в області зареєстрували 44 705 випадків.



Одужало – 39 808 осіб (за останню добу – 178).



Летальні випадки – 732 (за останню добу - 4: м. Луцьк – 1, Луцький район - 1, Ковельський район – 2).



Методом ПЛР всього обстежили 179 710 осіб, за минулу добу - 1540 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 275 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.Із цієї кількості у містах і районах області виявили:м. Луцьк – 67,Луцький район – 23,Горохівський район – 24,Ківерцівський район – 34,Рожищенський район – 4,м. Нововолинськ – 23,Володимир-Волинський район – 26,Іваничівський район – 6,Локачинський район – 2,Ковельський район – 38,Любомльський район – 1,Шацький район – 3,Ратнівський район – 4,Турійський район – 2,Камінь - Каширський район – 3,Любешівський район – 12,Маневицький район – 3.Усього станом на 24 березня в області зареєстрували 44 705 випадків.Одужало – 39 808 осіб (за останню добу – 178).Летальні випадки – 732 (за останню добу - 4: м. Луцьк – 1, Луцький район - 1, Ковельський район – 2).Методом ПЛР всього обстежили 179 710 осіб, за минулу добу - 1540 осіб.

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