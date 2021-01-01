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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили про ситуацію з коронавірусом на Волині за останню добу

Повідомили про ситуацію з коронавірусом на Волині за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 275 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.

Із цієї кількості у містах і районах області виявили:

м. Луцьк – 67,
Луцький район – 23,
Горохівський район – 24,
Ківерцівський район – 34,
Рожищенський район – 4,
м. Нововолинськ – 23,
Володимир-Волинський район – 26,
Іваничівський район – 6,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 38,
Любомльський район – 1,
Шацький район – 3,
Ратнівський район – 4,
Турійський район – 2,
Камінь - Каширський район – 3,
Любешівський район – 12,
Маневицький район – 3.

Усього станом на 24 березня в області зареєстрували 44 705 випадків.

Одужало – 39 808 осіб (за останню добу – 178).

Летальні випадки – 732 (за останню добу - 4: м. Луцьк – 1, Луцький район - 1, Ковельський район – 2).

Методом ПЛР всього обстежили 179 710 осіб, за минулу добу - 1540 осіб.

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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