Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:52
7 915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 27 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 336 дітей та 202 медпрацівники.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 27 квітня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 650 осіб;
летальних випадків – 432;
одужало – 17 391 особа;
здійснили тестувань за добу – 72 239 (зокрема методом ПЛР – 35 761, методом ІФА – 15 133 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 345).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 038 248 осіб;
одужало – 1 596 829 осіб;
летальних випадків – 42 950;
провели ПЛР-тестувань – 9 292 051.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.
Вакцинація в Україні:
11 100 людей щепили проти COVID-19 за добу 26 квітня 2021 року в Україні.
539 126 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 539 124 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 9 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Щеплення проводилось 217 мобільними бригадами з імунізації та 295 пунктами щеплення.
Станом на 26 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 495 569 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 869 випадків/ 1 079 щеплень;
Вінницька область – 134 випадки/ 346 щеплень;
Волинська область – 239 випадків/ 332 щеплення;
Дніпропетровська область – 444 випадки/ 1 374 щеплення;
Донецька область – 588 випадків/ 398 щеплень;
Житомирська область – 75 випадків/ 342 щеплення;
Закарпатська – 102 випадки/ 267 щеплень;
Запорізька область – 552 випадки/ 660 щеплень;
Івано-Франківська область – 70 випадків/ 172 щеплення;
Київська область – 390 випадків/ 546 щеплень;
Кіровоградська область – 178 випадків/ 183 щеплення;
Луганська область – 251 випадок/ 108 щеплень;
Львівська область – 353 випадки/ 670 щеплень;
Миколаївська область – 314 випадків/ 479 щеплень;
Одеська область – 580 випадків/ 679 щеплень;
Полтавська область – 651 випадок/ 507 щеплень;
Рівненська область – 452 випадки/ 190 щеплень;
Сумська область – 155 випадків/ 335 щеплень;
Тернопільська область – 201 випадок/ 383 щеплення;
Харківська область – 445 випадків/ 546 щеплень;
Херсонська область – 27 випадків/ 110 щеплень;
Хмельницька область – 195 випадків/ 507 щеплень;
Черкаська область – 465 випадків/ 443 щеплення;
Чернівецька область – 108 випадків/ 241 щеплення;
Чернігівська область – 77 випадків/ 203 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 27 квітня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 650 осіб;
летальних випадків – 432;
одужало – 17 391 особа;
здійснили тестувань за добу – 72 239 (зокрема методом ПЛР – 35 761, методом ІФА – 15 133 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 345).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 038 248 осіб;
одужало – 1 596 829 осіб;
летальних випадків – 42 950;
провели ПЛР-тестувань – 9 292 051.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.
Вакцинація в Україні:
11 100 людей щепили проти COVID-19 за добу 26 квітня 2021 року в Україні.
539 126 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 539 124 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 9 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Щеплення проводилось 217 мобільними бригадами з імунізації та 295 пунктами щеплення.
Станом на 26 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 495 569 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 869 випадків/ 1 079 щеплень;
Вінницька область – 134 випадки/ 346 щеплень;
Волинська область – 239 випадків/ 332 щеплення;
Дніпропетровська область – 444 випадки/ 1 374 щеплення;
Донецька область – 588 випадків/ 398 щеплень;
Житомирська область – 75 випадків/ 342 щеплення;
Закарпатська – 102 випадки/ 267 щеплень;
Запорізька область – 552 випадки/ 660 щеплень;
Івано-Франківська область – 70 випадків/ 172 щеплення;
Київська область – 390 випадків/ 546 щеплень;
Кіровоградська область – 178 випадків/ 183 щеплення;
Луганська область – 251 випадок/ 108 щеплень;
Львівська область – 353 випадки/ 670 щеплень;
Миколаївська область – 314 випадків/ 479 щеплень;
Одеська область – 580 випадків/ 679 щеплень;
Полтавська область – 651 випадок/ 507 щеплень;
Рівненська область – 452 випадки/ 190 щеплень;
Сумська область – 155 випадків/ 335 щеплень;
Тернопільська область – 201 випадок/ 383 щеплення;
Харківська область – 445 випадків/ 546 щеплень;
Херсонська область – 27 випадків/ 110 щеплень;
Хмельницька область – 195 випадків/ 507 щеплень;
Черкаська область – 465 випадків/ 443 щеплення;
Чернівецька область – 108 випадків/ 241 щеплення;
Чернігівська область – 77 випадків/ 203 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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