Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за останню добу

7 915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 27 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 336 дітей та 202 медпрацівники.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 27 квітня.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 650 осіб;летальних випадків – 432;одужало – 17 391 особа;здійснили тестувань за добу – 72 239 (зокрема методом ПЛР – 35 761, методом ІФА – 15 133 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 345).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 038 248 осіб;одужало – 1 596 829 осіб;летальних випадків – 42 950;провели ПЛР-тестувань – 9 292 051.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.Вакцинація в Україні:11 100 людей щепили проти COVID-19 за добу 26 квітня 2021 року в Україні.539 126 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 539 124 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 9 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).Щеплення проводилось 217 мобільними бригадами з імунізації та 295 пунктами щеплення.Станом на 26 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 495 569 людей.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 869 випадків/ 1 079 щеплень;Вінницька область – 134 випадки/ 346 щеплень;Волинська область – 239 випадків/ 332 щеплення;Дніпропетровська область – 444 випадки/ 1 374 щеплення;Донецька область – 588 випадків/ 398 щеплень;Житомирська область – 75 випадків/ 342 щеплення;Закарпатська – 102 випадки/ 267 щеплень;Запорізька область – 552 випадки/ 660 щеплень;Івано-Франківська область – 70 випадків/ 172 щеплення;Київська область – 390 випадків/ 546 щеплень;Кіровоградська область – 178 випадків/ 183 щеплення;Луганська область – 251 випадок/ 108 щеплень;Львівська область – 353 випадки/ 670 щеплень;Миколаївська область – 314 випадків/ 479 щеплень;Одеська область – 580 випадків/ 679 щеплень;Полтавська область – 651 випадок/ 507 щеплень;Рівненська область – 452 випадки/ 190 щеплень;Сумська область – 155 випадків/ 335 щеплень;Тернопільська область – 201 випадок/ 383 щеплення;Харківська область – 445 випадків/ 546 щеплень;Херсонська область – 27 випадків/ 110 щеплень;Хмельницька область – 195 випадків/ 507 щеплень;Черкаська область – 465 випадків/ 443 щеплення;Чернівецька область – 108 випадків/ 241 щеплення;Чернігівська область – 77 випадків/ 203 щеплення.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.