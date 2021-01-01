В Україні – новий добовий рекорд за кількістю одужалих від COVID-19

9 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 28 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 451 дитина та 217 медпрацівників.Про це свідчать дані МОЗ України станом на ранок середи, 28 квітня.Також за минулу добу:госпіталізовано – 3 623 особи;виписано з лікарень – 5 363 особи;летальних випадків – 441;одужало – 20 062 особи;здійснено тестувань за добу – 99 112 (зокрема методом ПЛР – 43 841, методом ІФА – 15 489);досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 782.За добу в Україні одужала рекордна кількість людей за весь час пандемії – 20 062. Попереднє найбільше значення було встановлено 23 квітня, тоді одужало 18 964.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 047 838 осіб;одужало – 1 616 891 особа;летальних випадків – 43 391;проведено ПЛР-тестувань – 9 335 892.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (1 070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1 070 випадків;Вінницька область – 223 випадки;Волинська область – 356 випадків;Дніпропетровська область – 584 випадки;Донецька область – 811 випадків;Житомирська область – 232 випадки;Закарпатська – 115 випадків;Запорізька область – 485 випадків;Івано-Франківська область – 102 випадки;Київська область – 384 випадки;Кіровоградська область – 134 випадки;Луганська область – 213 випадків;Львівська область – 530 випадків;Миколаївська область – 281 випадок;Одеська область – 522 випадки;Полтавська область – 445 випадків;Рівненська область – 417 випадків;Сумська область – 267 випадків;Тернопільська область – 206 випадків;Харківська область – 818 випадків;Херсонська область – 222 випадки;Хмельницька область – 483 випадки;Черкаська область – 445 випадків;Чернівецька область – 129 випадків;Чернігівська область – 116 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.