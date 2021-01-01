В Україні – новий добовий рекорд за кількістю одужалих від COVID-19
Сьогодні, 09:05
9 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 28 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 451 дитина та 217 медпрацівників.
Про це свідчать дані МОЗ України станом на ранок середи, 28 квітня.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 623 особи;
виписано з лікарень – 5 363 особи;
летальних випадків – 441;
одужало – 20 062 особи;
здійснено тестувань за добу – 99 112 (зокрема методом ПЛР – 43 841, методом ІФА – 15 489);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 782.
За добу в Україні одужала рекордна кількість людей за весь час пандемії – 20 062. Попереднє найбільше значення було встановлено 23 квітня, тоді одужало 18 964.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 047 838 осіб;
одужало – 1 616 891 особа;
летальних випадків – 43 391;
проведено ПЛР-тестувань – 9 335 892.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (1 070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1 070 випадків;
Вінницька область – 223 випадки;
Волинська область – 356 випадків;
Дніпропетровська область – 584 випадки;
Донецька область – 811 випадків;
Житомирська область – 232 випадки;
Закарпатська – 115 випадків;
Запорізька область – 485 випадків;
Івано-Франківська область – 102 випадки;
Київська область – 384 випадки;
Кіровоградська область – 134 випадки;
Луганська область – 213 випадків;
Львівська область – 530 випадків;
Миколаївська область – 281 випадок;
Одеська область – 522 випадки;
Полтавська область – 445 випадків;
Рівненська область – 417 випадків;
Сумська область – 267 випадків;
Тернопільська область – 206 випадків;
Харківська область – 818 випадків;
Херсонська область – 222 випадки;
Хмельницька область – 483 випадки;
Черкаська область – 445 випадків;
Чернівецька область – 129 випадків;
Чернігівська область – 116 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані МОЗ України станом на ранок середи, 28 квітня.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 623 особи;
виписано з лікарень – 5 363 особи;
летальних випадків – 441;
одужало – 20 062 особи;
здійснено тестувань за добу – 99 112 (зокрема методом ПЛР – 43 841, методом ІФА – 15 489);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 782.
За добу в Україні одужала рекордна кількість людей за весь час пандемії – 20 062. Попереднє найбільше значення було встановлено 23 квітня, тоді одужало 18 964.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 047 838 осіб;
одужало – 1 616 891 особа;
летальних випадків – 43 391;
проведено ПЛР-тестувань – 9 335 892.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (1 070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1 070 випадків;
Вінницька область – 223 випадки;
Волинська область – 356 випадків;
Дніпропетровська область – 584 випадки;
Донецька область – 811 випадків;
Житомирська область – 232 випадки;
Закарпатська – 115 випадків;
Запорізька область – 485 випадків;
Івано-Франківська область – 102 випадки;
Київська область – 384 випадки;
Кіровоградська область – 134 випадки;
Луганська область – 213 випадків;
Львівська область – 530 випадків;
Миколаївська область – 281 випадок;
Одеська область – 522 випадки;
Полтавська область – 445 випадків;
Рівненська область – 417 випадків;
Сумська область – 267 випадків;
Тернопільська область – 206 випадків;
Харківська область – 818 випадків;
Херсонська область – 222 випадки;
Хмельницька область – 483 випадки;
Черкаська область – 445 випадків;
Чернівецька область – 129 випадків;
Чернігівська область – 116 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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