Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за останню добу
Сьогодні, 10:28
За минулу добу на Волині зареєстрували 108 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.
Із цієї кількості у містах і районах області виявили:
м. Луцьк – 24,
Луцький район – 3,
Горохівський район – 6,
Ківерцівський район – 1,
Рожищенський район – 16,
м. Нововолинськ – 4,
Іваничівський район – 10,
Ковельський район – 24,
Старовижівський район – 5,
Камінь-Каширський район – 6,
Любешівський район – 2,
Маневицький район - 7.
Усього станом на 3 травня в області зареєстрували 57 634 випадки.
Одужало – 49 425 осіб (за останню добу – 254).
Летальні випадки – 1006 (за останню добу - 3: м. Луцьк – 1, Горохівський район – 1, Іваничівський район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 222 423 особи, за минулу добу - 208 осіб.
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Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.
Із цієї кількості у містах і районах області виявили:
м. Луцьк – 24,
Луцький район – 3,
Горохівський район – 6,
Ківерцівський район – 1,
Рожищенський район – 16,
м. Нововолинськ – 4,
Іваничівський район – 10,
Ковельський район – 24,
Старовижівський район – 5,
Камінь-Каширський район – 6,
Любешівський район – 2,
Маневицький район - 7.
Усього станом на 3 травня в області зареєстрували 57 634 випадки.
Одужало – 49 425 осіб (за останню добу – 254).
Летальні випадки – 1006 (за останню добу - 3: м. Луцьк – 1, Горохівський район – 1, Іваничівський район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 222 423 особи, за минулу добу - 208 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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