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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за останню добу

Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 108 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.

Із цієї кількості у містах і районах області виявили:

м. Луцьк – 24,
Луцький район – 3,
Горохівський район – 6,
Ківерцівський район – 1,
Рожищенський район – 16,
м. Нововолинськ – 4,
Іваничівський район – 10,
Ковельський район – 24,
Старовижівський район – 5,
Камінь-Каширський район – 6,
Любешівський район – 2,
Маневицький район - 7.

Усього станом на 3 травня в області зареєстрували 57 634 випадки.
Одужало – 49 425 осіб (за останню добу – 254).

Летальні випадки – 1006 (за останню добу - 3: м. Луцьк – 1, Горохівський район – 1, Іваничівський район - 1).

Методом ПЛР всього обстежили 222 423 особи, за минулу добу - 208 осіб.

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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