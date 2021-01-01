Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за останню добу





Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.



Із цієї кількості у містах і районах області виявили:



м. Луцьк – 24,

Луцький район – 3,

Горохівський район – 6,

Ківерцівський район – 1,

Рожищенський район – 16,

м. Нововолинськ – 4,

Іваничівський район – 10,

Ковельський район – 24,

Старовижівський район – 5,

Камінь-Каширський район – 6,

Любешівський район – 2,

Маневицький район - 7.



Усього станом на 3 травня в області зареєстрували 57 634 випадки.

Одужало – 49 425 осіб (за останню добу – 254).



Летальні випадки – 1006 (за останню добу - 3: м. Луцьк – 1, Горохівський район – 1, Іваничівський район - 1).



Методом ПЛР всього обстежили 222 423 особи, за минулу добу - 208 осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 108 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.Із цієї кількості у містах і районах області виявили:м. Луцьк – 24,Луцький район – 3,Горохівський район – 6,Ківерцівський район – 1,Рожищенський район – 16,м. Нововолинськ – 4,Іваничівський район – 10,Ковельський район – 24,Старовижівський район – 5,Камінь-Каширський район – 6,Любешівський район – 2,Маневицький район - 7.Усього станом на 3 травня в області зареєстрували 57 634 випадки.Одужало – 49 425 осіб (за останню добу – 254).Летальні випадки – 1006 (за останню добу - 3: м. Луцьк – 1, Горохівський район – 1, Іваничівський район - 1).Методом ПЛР всього обстежили 222 423 особи, за минулу добу - 208 осіб.

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