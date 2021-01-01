За добу на Волині 11 людей померли від коронавірусу





Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.



Нові випадки виявили:

• м. Луцьк – 73,

• Луцький район – 8,

• Горохівський район – 6,

• Ківерцівський район – 5,

• м. Нововолинськ –15,

• Володимир-Волинський район – 9,

• Іваничівський район – 6,

• Локачинський район – 2,

• Ковельський район – 29,

• Шацький район – 1,

• Ратнівський район – 11,

• Турійський район – 8,

• Камінь-Каширський район – 24,

• Любешівський район – 2,

• Маневицький район – 7.



Усього станом на 15 травня в області зареєстрували 59 543 випадки. Одужало – 54 337 осіб (за останню добу – 376).



Летальні випадки – 1073 (за останню добу — 11: м. Луцьк – 4, Луцький район – 1, Іваничівський район – 1, Ковельський район – 2, Ратнівський район — 1, Турійський район — 2).



Методом ПЛР всього обстежили 232205 осіб, за минулу добу обстежили 1143 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 206 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.Нові випадки виявили:• м. Луцьк – 73,• Луцький район – 8,• Горохівський район – 6,• Ківерцівський район – 5,• м. Нововолинськ –15,• Володимир-Волинський район – 9,• Іваничівський район – 6,• Локачинський район – 2,• Ковельський район – 29,• Шацький район – 1,• Ратнівський район – 11,• Турійський район – 8,• Камінь-Каширський район – 24,• Любешівський район – 2,• Маневицький район – 7.Усього станом на 15 травня в області зареєстрували 59 543 випадки. Одужало – 54 337 осіб (за останню добу – 376).Летальні випадки – 1073 (за останню добу — 11: м. Луцьк – 4, Луцький район – 1, Іваничівський район – 1, Ковельський район – 2, Ратнівський район — 1, Турійський район — 2).Методом ПЛР всього обстежили 232205 осіб, за минулу добу обстежили 1143 особи.

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