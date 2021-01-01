За добу на Волині 11 людей померли від коронавірусу
Сьогодні, 09:30
За минулу добу на Волині зареєстрували 206 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Нові випадки виявили:
• м. Луцьк – 73,
• Луцький район – 8,
• Горохівський район – 6,
• Ківерцівський район – 5,
• м. Нововолинськ –15,
• Володимир-Волинський район – 9,
• Іваничівський район – 6,
• Локачинський район – 2,
• Ковельський район – 29,
• Шацький район – 1,
• Ратнівський район – 11,
• Турійський район – 8,
• Камінь-Каширський район – 24,
• Любешівський район – 2,
• Маневицький район – 7.
Усього станом на 15 травня в області зареєстрували 59 543 випадки. Одужало – 54 337 осіб (за останню добу – 376).
Летальні випадки – 1073 (за останню добу — 11: м. Луцьк – 4, Луцький район – 1, Іваничівський район – 1, Ковельський район – 2, Ратнівський район — 1, Турійський район — 2).
Методом ПЛР всього обстежили 232205 осіб, за минулу добу обстежили 1143 особи.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Нові випадки виявили:
• м. Луцьк – 73,
• Луцький район – 8,
• Горохівський район – 6,
• Ківерцівський район – 5,
• м. Нововолинськ –15,
• Володимир-Волинський район – 9,
• Іваничівський район – 6,
• Локачинський район – 2,
• Ковельський район – 29,
• Шацький район – 1,
• Ратнівський район – 11,
• Турійський район – 8,
• Камінь-Каширський район – 24,
• Любешівський район – 2,
• Маневицький район – 7.
Усього станом на 15 травня в області зареєстрували 59 543 випадки. Одужало – 54 337 осіб (за останню добу – 376).
Летальні випадки – 1073 (за останню добу — 11: м. Луцьк – 4, Луцький район – 1, Іваничівський район – 1, Ковельський район – 2, Ратнівський район — 1, Турійський район — 2).
Методом ПЛР всього обстежили 232205 осіб, за минулу добу обстежили 1143 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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