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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Найнижчий показник за 9 місяців: повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу

Найнижчий показник за 9 місяців: повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
За добу 23 травня 2021 року в Україні зафіксували 1 334 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них – 86 у дітей та 21 у медпрацівників.
Це найнижчий показник з кінця серпня.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 1 019 осіб;
летальних випадків – 68;
одужало – 6 999 осіб.

За добу протестували:

методом ПЛР – 8 684 особи,
методом ІФА – 1 462 особи,
експрес-тестами – 5 951 особа.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 183 855 осіб;
одужало – 1 957 560 осіб;
летальних випадків – 49 436;
провели ПЛР-тестувань – 10 022 457.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), м. Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 73 випадки;
Вінницька область – 68 випадків;
Волинська область – 74 випадки;
Дніпропетровська область – 453 випадки;
Донецька область – 182 випадки;
Житомирська область – 75 випадків;
Закарпатська область – 21 випадок;
Запорізька область – 73 випадки;
Івано-Франківська область – 67 випадків;
Київська область – 178 випадків;
Кіровоградська область – 26 випадків;
Луганська область – 43 випадків;
Львівська область – 67 випадків;
Миколаївська область – 160 випадків;
Одеська область – 143 випадки;
Полтавська область – 35 випадків;
Рівненська область – 101 випадок;
Сумська область – 92 випадки;
Тернопільська область – 63 випадки;
Харківська область – 188 випадків;
Херсонська область – 148 випадків;
Хмельницька область – 46 випадків;
Черкаська область – 47 випадків;
Чернівецька область – 39 випадків;
Чернігівська область – 71 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.

В Україні не залишилося областей в червоній зоні. Майже всі регіони перебувають в жовтій зоні, тільки Донецька область — в помаранчевій.

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Теги: статистика, коронавірус
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