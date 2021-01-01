Найнижчий показник за 9 місяців: повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу

За добу 23 травня 2021 року в Україні зафіксували 1 334 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них – 86 у дітей та 21 у медпрацівників.Це найнижчий показник з кінця серпня.Про це повідомляє пресслужба МОЗ.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 019 осіб;летальних випадків – 68;одужало – 6 999 осіб.За добу протестували:методом ПЛР – 8 684 особи,методом ІФА – 1 462 особи,експрес-тестами – 5 951 особа.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 183 855 осіб;одужало – 1 957 560 осіб;летальних випадків – 49 436;провели ПЛР-тестувань – 10 022 457.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), м. Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 73 випадки;Вінницька область – 68 випадків;Волинська область – 74 випадки;Дніпропетровська область – 453 випадки;Донецька область – 182 випадки;Житомирська область – 75 випадків;Закарпатська область – 21 випадок;Запорізька область – 73 випадки;Івано-Франківська область – 67 випадків;Київська область – 178 випадків;Кіровоградська область – 26 випадків;Луганська область – 43 випадків;Львівська область – 67 випадків;Миколаївська область – 160 випадків;Одеська область – 143 випадки;Полтавська область – 35 випадків;Рівненська область – 101 випадок;Сумська область – 92 випадки;Тернопільська область – 63 випадки;Харківська область – 188 випадків;Херсонська область – 148 випадків;Хмельницька область – 46 випадків;Черкаська область – 47 випадків;Чернівецька область – 39 випадків;Чернігівська область – 71 випадок.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.В Україні не залишилося областей в червоній зоні. Майже всі регіони перебувають в жовтій зоні, тільки Донецька область — в помаранчевій.