У спорткомплексі ВНУ вакцинуватимуть від коронавірусу: як центр готують до відкриття. ВІДЕО

де 12 та 13 червня працюватиме перший вакцинальний центр, підготували два кабінети. Передбачили окремі холи для тих, хто чекатиме на щеплення, та тих, кому введуть вакцину.



Про це розповів Юрій Гайволя.



Перед вакцинацією людей, які попередньо зареєструвались в електронній черзі на щеплення, буде оглядати лікар в окремому, облаштованому кабінеті. Сама вакцинація відбуватиметься у великій аудиторії спорткомплексу, — розповідає Юрій Гайволя.



У холі облаштують окремо розставлені стільці. Тут люди перебуватимуть пів години після вакцинації, а медики стежитимуть за їхнім самопочуттям. В пункт вакцинації вже привезли холодильник та кулери на воду.



В центрі будуть працювати 4 бригади медиків, які пройшли спеціальне навчання. Чергуватимуть по дві бригади щодня, розповів начальник міського управління охорони здоров'я Володими Лотвін.



"Якщо людина виявить бажання і немає ніяких записів у сімейного лікаря та у додатках, вона має змогу провакцинуватися. Тільки наші реєстратори відповідно це оформлять", – каже він.



Для цього треба взяти документи, які підтверджують особу. Щепитимуть вакциною CoronoVac.



"Цю вакцину вибрали тому, що вона не потребує особливого замороження, як є у Pfizer при -40,-50 градусів. Ця вакцина звичайний холодильний режим", — каже Володимир Лотвін.



Вакцинальний центр працюватиме з 10:00 до 16:00 12 та 13 червня. Начальник міського управління охорони здоров'я каже: очікують, що на вакцинацію прийде орієнтовно 300 волинян.



В міській раді повідомили: тим, хто не зареєструвався завчасно, але бажає отримати щеплення, потрібно мати із собою паспорт та ідентифікаційний код. Пріоритет у вакцинації надаватимуть літнім людям.



Нагадаємо, про відкриття у Луцьку першого на Волині центру вакцинації 9 червня повідомила заступниця голови ОДА Людмила Тимощук під час брифінгу в облдержадміністрації.







Фото - ілюстративне

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