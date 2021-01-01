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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У яких громадах на Волині за минулу добу виявили нових заражених COVID-19

У яких громадах на Волині за минулу добу виявили нових заражених COVID-19
За минулу добу на Волині зареєстрували 32 випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Із цієї кількості нові випадки виявили:

Луцький район – 7 хворих:

Луцька ТГ – 4
Підгайцівська ТГ – 1
Рожищенська ТГ – 1
Торчинська ТГ – 1

Володимир-Волинський район – 6 хворих:

Нововолинська ТГ – 5
Оваднівська ТГ – 1

Камінь-Каширський район – 3 хворих:

Камінь-Каширська ТГ – 1
Любешівська ТГ – 1
Прилісненська ТГ – 1

Ковельський район – 16 хворих:

Голобська ТГ – 2
Головненська ТГ – 1
Дубівська ТГ – 3
Ковельська ТГ – 6
Люблинецька – 1
Ратнівська ТГ – 2
Старовижівська ТГ – 1.

Усього станом на 19 червня в області зареєстрували 62 010 випадків.

Одужало – 60 154 особи (за останню добу – 33).

Летальні випадки – 1183 (за останню добу — 1: Торчинська ТГ Луцького району).

Методом ПЛР всього обстежили 252 099 осіб, за минулу добу — 431 особу.


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Теги: коронавірус, статистика
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