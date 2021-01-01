У яких громадах на Волині за минулу добу виявили нових заражених COVID-19





Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.



Із цієї кількості нові випадки виявили:



Луцький район – 7 хворих:



Луцька ТГ – 4

Підгайцівська ТГ – 1

Рожищенська ТГ – 1

Торчинська ТГ – 1



Володимир-Волинський район – 6 хворих:



Нововолинська ТГ – 5

Оваднівська ТГ – 1



Камінь-Каширський район – 3 хворих:



Камінь-Каширська ТГ – 1

Любешівська ТГ – 1

Прилісненська ТГ – 1



Ковельський район – 16 хворих:



Голобська ТГ – 2

Головненська ТГ – 1

Дубівська ТГ – 3

Ковельська ТГ – 6

Люблинецька – 1

Ратнівська ТГ – 2

Старовижівська ТГ – 1.



Усього станом на 19 червня в області зареєстрували 62 010 випадків.



Одужало – 60 154 особи (за останню добу – 33).



Летальні випадки – 1183 (за останню добу — 1: Торчинська ТГ Луцького району).



Методом ПЛР всього обстежили 252 099 осіб, за минулу добу — 431 особу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 32 випадки захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Із цієї кількості нові випадки виявили:Луцький район – 7 хворих:Луцька ТГ – 4Підгайцівська ТГ – 1Рожищенська ТГ – 1Торчинська ТГ – 1Володимир-Волинський район – 6 хворих:Нововолинська ТГ – 5Оваднівська ТГ – 1Камінь-Каширський район – 3 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 1Любешівська ТГ – 1Прилісненська ТГ – 1Ковельський район – 16 хворих:Голобська ТГ – 2Головненська ТГ – 1Дубівська ТГ – 3Ковельська ТГ – 6Люблинецька – 1Ратнівська ТГ – 2Старовижівська ТГ – 1.Усього станом на 19 червня в області зареєстрували 62 010 випадків.Одужало – 60 154 особи (за останню добу – 33).Летальні випадки – 1183 (за останню добу — 1: Торчинська ТГ Луцького району).Методом ПЛР всього обстежили 252 099 осіб, за минулу добу — 431 особу.

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