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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині за добу – 10 нових та 2 летальні випадки коронавірусу

На Волині за добу – 10 нових та 2 летальні випадки коронавірусу
За минулу добу на Волині зареєстрували 10 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.

Нові випадки виявили:
Луцький район – 6 хворих:
• Луцька ТГ – 3
• Ківерцівська ТГ – 1
• Торчинська ТГ – 2

Володимир-Волинський район – 1 хворий:
• Нововолинська ТГ – 1

Камінь-Каширський район – 2 хворих:
• Камінь-Каширська ТГ – 2

Ковельський район – 1 хворий:
• Турійська ТГ – 1

Усього станом на 20 червня в області зареєстрували 62 020 випадків.
Одужало – 60 190 осіб (за останню добу – 36).

Летальні випадки – 1185 (за останню добу — 2: Копачівська ТГ Луцького району – 1, Шацька ТГ Ковельського району — 1).

Методом ПЛР всього обстежили 252 654 особи, за останню добу – 555 осіб.

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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