На Волині за добу – 10 нових та 2 летальні випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:10
За минулу добу на Волині зареєстрували 10 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Нові випадки виявили:
Луцький район – 6 хворих:
• Луцька ТГ – 3
• Ківерцівська ТГ – 1
• Торчинська ТГ – 2
Володимир-Волинський район – 1 хворий:
• Нововолинська ТГ – 1
Камінь-Каширський район – 2 хворих:
• Камінь-Каширська ТГ – 2
Ковельський район – 1 хворий:
• Турійська ТГ – 1
Усього станом на 20 червня в області зареєстрували 62 020 випадків.
Одужало – 60 190 осіб (за останню добу – 36).
Летальні випадки – 1185 (за останню добу — 2: Копачівська ТГ Луцького району – 1, Шацька ТГ Ковельського району — 1).
Методом ПЛР всього обстежили 252 654 особи, за останню добу – 555 осіб.
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Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Нові випадки виявили:
Луцький район – 6 хворих:
• Луцька ТГ – 3
• Ківерцівська ТГ – 1
• Торчинська ТГ – 2
Володимир-Волинський район – 1 хворий:
• Нововолинська ТГ – 1
Камінь-Каширський район – 2 хворих:
• Камінь-Каширська ТГ – 2
Ковельський район – 1 хворий:
• Турійська ТГ – 1
Усього станом на 20 червня в області зареєстрували 62 020 випадків.
Одужало – 60 190 осіб (за останню добу – 36).
Летальні випадки – 1185 (за останню добу — 2: Копачівська ТГ Луцького району – 1, Шацька ТГ Ковельського району — 1).
Методом ПЛР всього обстежили 252 654 особи, за останню добу – 555 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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