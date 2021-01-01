На Волині за добу – 10 нових та 2 летальні випадки коронавірусу





Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.



Нові випадки виявили:

Луцький район – 6 хворих:

• Луцька ТГ – 3

• Ківерцівська ТГ – 1

• Торчинська ТГ – 2



Володимир-Волинський район – 1 хворий:

• Нововолинська ТГ – 1



Камінь-Каширський район – 2 хворих:

• Камінь-Каширська ТГ – 2



Ковельський район – 1 хворий:

• Турійська ТГ – 1



Усього станом на 20 червня в області зареєстрували 62 020 випадків.

Одужало – 60 190 осіб (за останню добу – 36).



Летальні випадки – 1185 (за останню добу — 2: Копачівська ТГ Луцького району – 1, Шацька ТГ Ковельського району — 1).



Методом ПЛР всього обстежили 252 654 особи, за останню добу – 555 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 10 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.Нові випадки виявили:Луцький район – 6 хворих:• Луцька ТГ – 3• Ківерцівська ТГ – 1• Торчинська ТГ – 2Володимир-Волинський район – 1 хворий:• Нововолинська ТГ – 1Камінь-Каширський район – 2 хворих:• Камінь-Каширська ТГ – 2Ковельський район – 1 хворий:• Турійська ТГ – 1Усього станом на 20 червня в області зареєстрували 62 020 випадків.Одужало – 60 190 осіб (за останню добу – 36).Летальні випадки – 1185 (за останню добу — 2: Копачівська ТГ Луцького району – 1, Шацька ТГ Ковельського району — 1).Методом ПЛР всього обстежили 252 654 особи, за останню добу – 555 осіб.

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