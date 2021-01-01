Повідомили, скільки нових випадків COVID-19 підтвердили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:45
За добу 24 червня 2021 року в Україні зафіксовано 876 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них у дітей – 36, у медпрацівників – 32).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 25 червня.
З 18 червня кількість інфікованих на добу не перевищує тисячу осіб.
Кількість тих, хто одужав за добу, як і раніше перевищує число хворих. Така динаміка спостерігається майже два місяці.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 489 осіб;
◾️ летальних випадків – 53;
◾️ одужало – 2 405 осіб;
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 19 481 особу,
◾️ методом ІФА – 9 160 осіб,
◾️ експрес-тестами – 17 079 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 232 790 осіб;
◾️ одужало – 2 160 137 осіб;
◾️ летальних випадків – 52 234;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 10 759 153.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (196), Запорізькій (72) Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 196 випадків;
Вінницька область – 9 випадків;
Волинська область – 19 випадків;
Дніпропетровська область – 63 випадки;
Донецька область – 53 випадки;
Житомирська область – 30 випадків;
Закарпатська область – 14 випадків;
Запорізька область – 72 випадки;
Івано-Франківська область – 12 випадків;
Київська область – 53 випадки;
Кіровоградська область – 6 випадків;
Луганська область – 10 випадків;
Львівська область – 32 випадки;
Миколаївська область – 28 випадків;
Одеська область – 33 випадки;
Полтавська область – 26 випадків;
Рівненська область – 20 випадків;
Сумська область – 24 випадки;
Тернопільська область – 10 випадків;
Харківська область – 56 випадків;
Херсонська область – 29 випадків;
Хмельницька область – 16 випадків;
Черкаська область – 33 випадки;
Чернівецька область – 13 випадків;
Чернігівська область – 19 випадків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 25 червня.
З 18 червня кількість інфікованих на добу не перевищує тисячу осіб.
Кількість тих, хто одужав за добу, як і раніше перевищує число хворих. Така динаміка спостерігається майже два місяці.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 489 осіб;
◾️ летальних випадків – 53;
◾️ одужало – 2 405 осіб;
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 19 481 особу,
◾️ методом ІФА – 9 160 осіб,
◾️ експрес-тестами – 17 079 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 232 790 осіб;
◾️ одужало – 2 160 137 осіб;
◾️ летальних випадків – 52 234;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 10 759 153.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (196), Запорізькій (72) Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 196 випадків;
Вінницька область – 9 випадків;
Волинська область – 19 випадків;
Дніпропетровська область – 63 випадки;
Донецька область – 53 випадки;
Житомирська область – 30 випадків;
Закарпатська область – 14 випадків;
Запорізька область – 72 випадки;
Івано-Франківська область – 12 випадків;
Київська область – 53 випадки;
Кіровоградська область – 6 випадків;
Луганська область – 10 випадків;
Львівська область – 32 випадки;
Миколаївська область – 28 випадків;
Одеська область – 33 випадки;
Полтавська область – 26 випадків;
Рівненська область – 20 випадків;
Сумська область – 24 випадки;
Тернопільська область – 10 випадків;
Харківська область – 56 випадків;
Херсонська область – 29 випадків;
Хмельницька область – 16 випадків;
Черкаська область – 33 випадки;
Чернівецька область – 13 випадків;
Чернігівська область – 19 випадків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
18 волинян – у реанімації через коронавірус
24 червень, 12:16
У Нововолинську працюватиме центр вакцинації проти коронавірусу
24 червень, 11:29
Коронавірус в Україні: повідомили статистику за минулу добу
24 червень, 08:58
Коментарі 0
Останні новини
Усі – унікальні: на яких озерах радить відпочити директорка Шацького нацпарку. ВІДЕО
Сьогодні, 09:26
Яким є офіційний курс валют в Україні на 25 червня
Сьогодні, 09:08
Повідомили, скільки нових випадків COVID-19 підтвердили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:45
Цього літа у Світязі не буде нової каналізації. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
У Ковелі продають приміщення під офіси та магазини. ВІДЕООГЛЯД*
Сьогодні, 08:00