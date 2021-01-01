Повідомили, скільки нових випадків COVID-19 підтвердили в Україні за минулу добу

За добу 24 червня 2021 року в Україні зафіксовано 876 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них у дітей – 36, у медпрацівників – 32).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 25 червня.З 18 червня кількість інфікованих на добу не перевищує тисячу осіб.Кількість тих, хто одужав за добу, як і раніше перевищує число хворих. Така динаміка спостерігається майже два місяці.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 489 осіб;◾️ летальних випадків – 53;◾️ одужало – 2 405 осіб;За добу протестовано:◾️ методом ПЛР – 19 481 особу,◾️ методом ІФА – 9 160 осіб,◾️ експрес-тестами – 17 079 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 232 790 осіб;◾️ одужало – 2 160 137 осіб;◾️ летальних випадків – 52 234;◾️ проведено ПЛР-тестувань – 10 759 153.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (196), Запорізькій (72) Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 196 випадків;Вінницька область – 9 випадків;Волинська область – 19 випадків;Дніпропетровська область – 63 випадки;Донецька область – 53 випадки;Житомирська область – 30 випадків;Закарпатська область – 14 випадків;Запорізька область – 72 випадки;Івано-Франківська область – 12 випадків;Київська область – 53 випадки;Кіровоградська область – 6 випадків;Луганська область – 10 випадків;Львівська область – 32 випадки;Миколаївська область – 28 випадків;Одеська область – 33 випадки;Полтавська область – 26 випадків;Рівненська область – 20 випадків;Сумська область – 24 випадки;Тернопільська область – 10 випадків;Харківська область – 56 випадків;Херсонська область – 29 випадків;Хмельницька область – 16 випадків;Черкаська область – 33 випадки;Чернівецька область – 13 випадків;Чернігівська область – 19 випадків.