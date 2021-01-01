Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

За добу 29 червня 2021 року в Україні зафіксували 633 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них у дітей – 31, у медпрацівників – 19).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 30 червня.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 360 осіб;◾️ летальних випадків – 40;◾️ одужало – 2 294 осіб;За добу протестовано:◾️ методом ПЛР – 22 511 осіб,◾️ методом ІФА – 9 581 особа,◾️ експрес-тестами – 13 702 особи.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 235 096 осіб;◾️ одужало – 2 166 668 осіб;◾️ летальних випадків – 52 340;◾️ проведено ПЛР-тестувань – 10 840 333.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) та Львівській (30) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 225 випадків;Вінницька область – 8 випадків;Волинська область – 15 випадків;Дніпропетровська область – 11 випадків;Донецька область – 48 випадків;Житомирська область – 8 випадків;Закарпатська область – 9 випадків;Запорізька область – 16 випадків;Івано-Франківська область – 5 випадків;Київська область – 26 випадків;Кіровоградська область – 1 випадок;Луганська область – 32 випадки;Львівська область – 30 випадків;Миколаївська область – 4 випадки;Одеська область – 27 випадків;Полтавська область – 26 випадків;Рівненська область – 18 випадків;Сумська область – 21 випадок;Тернопільська область – 1 випадок;Харківська область – 34 випадки;Херсонська область – 12 випадків;Хмельницька область – 9 випадків;Черкаська область – 30 випадків;Чернівецька область – 3 випадки;Чернігівська область – 14 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.