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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
За добу 29 червня 2021 року в Україні зафіксували 633 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них у дітей – 31, у медпрацівників – 19).

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 30 червня.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізували – 360 осіб;
◾️ летальних випадків – 40;
◾️ одужало – 2 294 осіб;

За добу протестовано:

◾️ методом ПЛР – 22 511 осіб,
◾️ методом ІФА – 9 581 особа,
◾️ експрес-тестами – 13 702 особи.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 2 235 096 осіб;
◾️ одужало – 2 166 668 осіб;
◾️ летальних випадків – 52 340;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 10 840 333.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) та Львівській (30) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 225 випадків;
Вінницька область – 8 випадків;
Волинська область – 15 випадків;
Дніпропетровська область – 11 випадків;
Донецька область – 48 випадків;
Житомирська область – 8 випадків;
Закарпатська область – 9 випадків;
Запорізька область – 16 випадків;
Івано-Франківська область – 5 випадків;
Київська область – 26 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 32 випадки;
Львівська область – 30 випадків;
Миколаївська область – 4 випадки;
Одеська область – 27 випадків;
Полтавська область – 26 випадків;
Рівненська область – 18 випадків;
Сумська область – 21 випадок;
Тернопільська область – 1 випадок;
Харківська область – 34 випадки;
Херсонська область – 12 випадків;
Хмельницька область – 9 випадків;
Черкаська область – 30 випадків;
Чернівецька область – 3 випадки;
Чернігівська область – 14 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: статистика, коронавірус
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