Коронавірус на Волині: ситуація за минулу добу
Сьогодні, 10:08
На Волині протягом доби 15 липня зареєстрували 10 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 1, серед медпрацівників – 0).
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Також за добу:
Одужало (осіб) – 5,
Летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 160,
методом ІФА (осіб) – 248,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 296.
Активні випадки на сьогодні — 97, що становить 9,4 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
захворіло (осіб) – 62 246 (з них дітей – 3215 та медичних працівників –3615),
одужало ( осіб) – 60 946 (з них дітей – 3212 та медичних працівників –3585),
летальних випадків (осіб) –1 203 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 259 437,
методом ІФА (осіб) –175 892.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 3 хворих:
Підгайцівська ТГ – 1
Цуманська ТГ – 2
Володимир-Волинський район – 5 хворих:
Володимир — Волинська ТГ – 3
Зимнівська ТГ – 1
Іваничівська ТГ – 1.
Ковельський район – 2 хворих:
Ковельська ТГ – 2.
Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров’я станом на 16 липня в країні зафіксовано 737 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 616 осіб, померло – 17 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 243 605 осіб;
одужало – 2 180 281 особа;
летальних випадків – 52 702;
провели ПЛР-тестувань – 11 120 046.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (224), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях.
У сусідній Рівненській області за добу зареєстрували – 8 випадків та Львівській – 24 випадки.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Також за добу:
Одужало (осіб) – 5,
Летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 160,
методом ІФА (осіб) – 248,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 296.
Активні випадки на сьогодні — 97, що становить 9,4 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
захворіло (осіб) – 62 246 (з них дітей – 3215 та медичних працівників –3615),
одужало ( осіб) – 60 946 (з них дітей – 3212 та медичних працівників –3585),
летальних випадків (осіб) –1 203 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 259 437,
методом ІФА (осіб) –175 892.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 3 хворих:
Підгайцівська ТГ – 1
Цуманська ТГ – 2
Володимир-Волинський район – 5 хворих:
Володимир — Волинська ТГ – 3
Зимнівська ТГ – 1
Іваничівська ТГ – 1.
Ковельський район – 2 хворих:
Ковельська ТГ – 2.
Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров’я станом на 16 липня в країні зафіксовано 737 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 616 осіб, померло – 17 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 243 605 осіб;
одужало – 2 180 281 особа;
летальних випадків – 52 702;
провели ПЛР-тестувань – 11 120 046.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (224), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях.
У сусідній Рівненській області за добу зареєстрували – 8 випадків та Львівській – 24 випадки.
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