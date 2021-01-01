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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: ситуація за минулу добу

Коронавірус на Волині: ситуація за минулу добу
На Волині протягом доби 15 липня зареєстрували 10 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 1, серед медпрацівників – 0).

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Також за добу:

Одужало (осіб) – 5,
Летальних випадків (осіб) – 0.

Здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) – 160,
методом ІФА (осіб) – 248,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 296.

Активні випадки на сьогодні — 97, що становить 9,4 на 100 тис. населення.

За весь час пандемії в області:

захворіло (осіб) – 62 246 (з них дітей – 3215 та медичних працівників –3615),
одужало ( осіб) – 60 946 (з них дітей – 3212 та медичних працівників –3585),
летальних випадків (осіб) –1 203 (з них медичних працівників –29).

Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 259 437,
методом ІФА (осіб) –175 892.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 3 хворих:

Підгайцівська ТГ – 1
Цуманська ТГ – 2

Володимир-Волинський район – 5 хворих:

Володимир — Волинська ТГ – 3
Зимнівська ТГ – 1
Іваничівська ТГ – 1.

Ковельський район – 2 хворих:

Ковельська ТГ – 2.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров’я станом на 16 липня в країні зафіксовано 737 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 616 осіб, померло – 17 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 243 605 осіб;
одужало – 2 180 281 особа;
летальних випадків – 52 702;
провели ПЛР-тестувань – 11 120 046.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (224), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях.

У сусідній Рівненській області за добу зареєстрували – 8 випадків та Львівській – 24 випадки.

Коронавірус на Волині: ситуація за минулу добу

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Теги: коронавірус, статистика
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