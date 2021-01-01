Коронавірус на Волині: ситуація за минулу добу

На Волині протягом доби 15 липня зареєстрували 10 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 1, серед медпрацівників – 0).Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Також за добу:Одужало (осіб) – 5,Летальних випадків (осіб) – 0.Здійснили тестувань за добу:методом ПЛР (осіб) – 160,методом ІФА (осіб) – 248,експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 296.Активні випадки на сьогодні — 97, що становить 9,4 на 100 тис. населення.За весь час пандемії в області:захворіло (осіб) – 62 246 (з них дітей – 3215 та медичних працівників –3615),одужало ( осіб) – 60 946 (з них дітей – 3212 та медичних працівників –3585),летальних випадків (осіб) –1 203 (з них медичних працівників –29).Здійснили тестувань всього:методом ПЛР (осіб) – 259 437,методом ІФА (осіб) –175 892.Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:Луцький район – 3 хворих:Підгайцівська ТГ – 1Цуманська ТГ – 2Володимир-Волинський район – 5 хворих:Володимир — Волинська ТГ – 3Зимнівська ТГ – 1Іваничівська ТГ – 1.Ковельський район – 2 хворих:Ковельська ТГ – 2.Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров’я станом на 16 липня в країні зафіксовано 737 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 616 осіб, померло – 17 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 243 605 осіб;одужало – 2 180 281 особа;летальних випадків – 52 702;провели ПЛР-тестувань – 11 120 046.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (224), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях.У сусідній Рівненській області за добу зареєстрували – 8 випадків та Львівській – 24 випадки.