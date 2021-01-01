Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

За добу 8 серпня 2021 року в Україні зафіксували 300 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 20, медпрацівників – 2).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 9 серпня.Добовий показник захворюваності традиційно знизився після вихідних. Днем раніше виявили 619 інфікованих.Також за минулу добу:госпіталізували – 400 осіб;летальних випадків – 5;одужало – 281 особа.За добу протестовано:методом ПЛР – 9 383 особи,методом ІФА – 1 424 особи,експрес-тестами – 5 913 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 259 451 особа;одужало – 2 191 202 особи;летальних випадків – 53 100;проведено ПЛР-тестувань – 11 537 474.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (51), Одеській (39), Тернопільській (32), Вінницькій (24) та Чернівецькій (21) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 51 випадок;Вінницька область – 24 випадки;Волинська область – 2 випадки;Дніпропетровська область – 12 випадків;Донецька область – 1 випадок;Житомирська область – 17 випадків;Івано-Франківська область – 20 випадків;Київська область – 5 випадків;Кіровоградська область – 1 випадок;Луганська область – 9 випадків;Львівська область – 9 випадків;Миколаївська область – 8 випадків;Одеська область – 39 випадків;Полтавська область – 1 випадок;Рівненська область – 2 випадки;Сумська область – 15 випадків;Тернопільська область – 32 випадки;Харківська область – 13 випадків;Херсонська область – 7 випадків;Хмельницька область – 3 випадки;Черкаська область – 2 випадки;Чернівецька область – 21 випадок;Чернігівська область – 6 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.