Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:46
За добу 8 серпня 2021 року в Україні зафіксували 300 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 20, медпрацівників – 2).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 9 серпня.
Добовий показник захворюваності традиційно знизився після вихідних. Днем раніше виявили 619 інфікованих.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 400 осіб;
летальних випадків – 5;
одужало – 281 особа.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 9 383 особи,
методом ІФА – 1 424 особи,
експрес-тестами – 5 913 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 259 451 особа;
одужало – 2 191 202 особи;
летальних випадків – 53 100;
проведено ПЛР-тестувань – 11 537 474.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (51), Одеській (39), Тернопільській (32), Вінницькій (24) та Чернівецькій (21) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 51 випадок;
Вінницька область – 24 випадки;
Волинська область – 2 випадки;
Дніпропетровська область – 12 випадків;
Донецька область – 1 випадок;
Житомирська область – 17 випадків;
Івано-Франківська область – 20 випадків;
Київська область – 5 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 9 випадків;
Львівська область – 9 випадків;
Миколаївська область – 8 випадків;
Одеська область – 39 випадків;
Полтавська область – 1 випадок;
Рівненська область – 2 випадки;
Сумська область – 15 випадків;
Тернопільська область – 32 випадки;
Харківська область – 13 випадків;
Херсонська область – 7 випадків;
Хмельницька область – 3 випадки;
Черкаська область – 2 випадки;
Чернівецька область – 21 випадок;
Чернігівська область – 6 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 9 серпня.
Добовий показник захворюваності традиційно знизився після вихідних. Днем раніше виявили 619 інфікованих.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 400 осіб;
летальних випадків – 5;
одужало – 281 особа.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 9 383 особи,
методом ІФА – 1 424 особи,
експрес-тестами – 5 913 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 259 451 особа;
одужало – 2 191 202 особи;
летальних випадків – 53 100;
проведено ПЛР-тестувань – 11 537 474.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (51), Одеській (39), Тернопільській (32), Вінницькій (24) та Чернівецькій (21) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 51 випадок;
Вінницька область – 24 випадки;
Волинська область – 2 випадки;
Дніпропетровська область – 12 випадків;
Донецька область – 1 випадок;
Житомирська область – 17 випадків;
Івано-Франківська область – 20 випадків;
Київська область – 5 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 9 випадків;
Львівська область – 9 випадків;
Миколаївська область – 8 випадків;
Одеська область – 39 випадків;
Полтавська область – 1 випадок;
Рівненська область – 2 випадки;
Сумська область – 15 випадків;
Тернопільська область – 32 випадки;
Харківська область – 13 випадків;
Херсонська область – 7 випадків;
Хмельницька область – 3 випадки;
Черкаська область – 2 випадки;
Чернівецька область – 21 випадок;
Чернігівська область – 6 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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