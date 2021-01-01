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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Дві смерті і 93 випадки захворювання: ситуація з коронавірусом на Волині за добу

Дві смерті і 93 випадки захворювання: ситуація з коронавірусом на Волині за добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 93 випадки захворювання на COVID-19.

Про це інформує ОДА.

Луцький район – 52 хворих:

Луцька ТГ – 28 хворих;
Боратинська ТГ – 5 хворих
Горохівська ТГ – 2 хворих
Ківерцівська ТГ – 3 хворих
Колківська ТГ – 2 хворих
Мар’янівська – 2 хворих
Підгайцівська ТГ – 3 хворих
Рожищенська ТГ – 4 хворих
Цуманська ТГ – 3 хворих

Володимир-Волинський район – 6 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 2 хворих
Зимнівська ТГ – 2 хворих;
Нововолинська ТГ – 2 хворих

Камінь-Каширський район – 21 хворий:

Камінь-Каширська ТГ – 14 хворих
Любешівська ТГ – 2 хворих
Маневицька ТГ – 4 хворих
Сошичненськаа ТГ – 1 хворий

Ковельський район – 14 хворих:

Дубівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 1 хворий
Любомльська ТГ – 6 хворих
Колодяжненська ТГ – 1 хворий
Турійська ТГ – 5 хворих.

Усього станом на 9 вересня в області зареєстрували 63 043 випадки інфекції.

Одужало – 61 261 особа (за останню добу – 8).

Летальні випадки – 1210 (за останню добу – 2: Луцький р-н -2 (Луцька ТГ-1, Мар’янівська ТГ-1).

Методом ПЛР всього обстежили 275 878 осіб, за останню добу – 764 особи.

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Теги: коронавірус, статистика
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