Дві смерті і 93 випадки захворювання: ситуація з коронавірусом на Волині за добу





Про це інформує ОДА.



Луцький район – 52 хворих:



Луцька ТГ – 28 хворих;

Боратинська ТГ – 5 хворих

Горохівська ТГ – 2 хворих

Ківерцівська ТГ – 3 хворих

Колківська ТГ – 2 хворих

Мар’янівська – 2 хворих

Підгайцівська ТГ – 3 хворих

Рожищенська ТГ – 4 хворих

Цуманська ТГ – 3 хворих



Володимир-Волинський район – 6 хворих:



Володимир-Волинська ТГ – 2 хворих

Зимнівська ТГ – 2 хворих;

Нововолинська ТГ – 2 хворих



Камінь-Каширський район – 21 хворий:



Камінь-Каширська ТГ – 14 хворих

Любешівська ТГ – 2 хворих

Маневицька ТГ – 4 хворих

Сошичненськаа ТГ – 1 хворий



Ковельський район – 14 хворих:



Дубівська ТГ – 1 хворий

Ковельська ТГ – 1 хворий

Любомльська ТГ – 6 хворих

Колодяжненська ТГ – 1 хворий

Турійська ТГ – 5 хворих.



Усього станом на 9 вересня в області зареєстрували 63 043 випадки інфекції.



Одужало – 61 261 особа (за останню добу – 8).



Летальні випадки – 1210 (за останню добу – 2: Луцький р-н -2 (Луцька ТГ-1, Мар’янівська ТГ-1).



Методом ПЛР всього обстежили 275 878 осіб, за останню добу – 764 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 93 випадки захворювання на COVID-19.Про це інформує ОДА.Луцький район – 52 хворих:Луцька ТГ – 28 хворих;Боратинська ТГ – 5 хворихГорохівська ТГ – 2 хворихКіверцівська ТГ – 3 хворихКолківська ТГ – 2 хворихМар’янівська – 2 хворихПідгайцівська ТГ – 3 хворихРожищенська ТГ – 4 хворихЦуманська ТГ – 3 хворихВолодимир-Волинський район – 6 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 2 хворихЗимнівська ТГ – 2 хворих;Нововолинська ТГ – 2 хворихКамінь-Каширський район – 21 хворий:Камінь-Каширська ТГ – 14 хворихЛюбешівська ТГ – 2 хворихМаневицька ТГ – 4 хворихСошичненськаа ТГ – 1 хворийКовельський район – 14 хворих:Дубівська ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 1 хворийЛюбомльська ТГ – 6 хворихКолодяжненська ТГ – 1 хворийТурійська ТГ – 5 хворих.Усього станом на 9 вересня в області зареєстрували 63 043 випадки інфекції.Одужало – 61 261 особа (за останню добу – 8).Летальні випадки – 1210 (за останню добу – 2: Луцький р-н -2 (Луцька ТГ-1, Мар’янівська ТГ-1).Методом ПЛР всього обстежили 275 878 осіб, за останню добу – 764 особи.

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