Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це інформує МОЗ.



Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 1 609 осіб;

◾ летальних випадків – 93;

◾ одужало – 1 858 осіб.



За добу протестовано:

◾ методом ПЛР – 33 878 осіб,

◾ методом ІФА – 8 562 особи,

◾ експрес-тестами – 32 991 особа.



За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 325 796 осіб;

◾ одужало – 2 225 130 осіб;

◾ летальних випадків – 54 550;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 342 907.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 14 вересня 2021 року в Україні зафіксували 4640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 531, медпрацівників – 95).Про це інформує МОЗ.Також за минулу добу:◾ госпіталізовано – 1 609 осіб;◾ летальних випадків – 93;◾ одужало – 1 858 осіб.За добу протестовано:◾ методом ПЛР – 33 878 осіб,◾ методом ІФА – 8 562 особи,◾ експрес-тестами – 32 991 особа.За весь час пандемії в Україні:◾ захворіло – 2 325 796 осіб;◾ одужало – 2 225 130 осіб;◾ летальних випадків – 54 550;◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 342 907.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.

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