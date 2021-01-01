Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:52
За добу 14 вересня 2021 року в Україні зафіксували 4640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 531, медпрацівників – 95).
Про це інформує МОЗ.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 1 609 осіб;
◾ летальних випадків – 93;
◾ одужало – 1 858 осіб.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 33 878 осіб,
◾ методом ІФА – 8 562 особи,
◾ експрес-тестами – 32 991 особа.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 325 796 осіб;
◾ одужало – 2 225 130 осіб;
◾ летальних випадків – 54 550;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 342 907.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.
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Про це інформує МОЗ.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 1 609 осіб;
◾ летальних випадків – 93;
◾ одужало – 1 858 осіб.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 33 878 осіб,
◾ методом ІФА – 8 562 особи,
◾ експрес-тестами – 32 991 особа.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 325 796 осіб;
◾ одужало – 2 225 130 осіб;
◾ летальних випадків – 54 550;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 342 907.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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