Ситуація буде погіршуватися, – епідеміологи про коронавірус на Волині

На Волині фіксують значний ріст захворюваності на коронавірус протягом останніх двох тижнів.Про це йшлося 15 вересня під час онлайн-брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови облдержадміністраціїповідомила, що за позаминулий тиждень на Волині зафіксували 250 хворих на коронавірус, за минулий – 503. СьогодніВона додала, що для надання медичної допомоги хворим на коронавірус і людям з підозрою на цю недугу, в області працюють 7 медичних закладів, у яких є 912 ліжок, усі вони забезпечені киснем.Станом на 15 вересня на лікуванні перебувають 215 волинян, з них 170 – з підтвердженим діагнозом, 45 – з підозрою. У реанімації – 17 людей, на апаратах штучної вентиляції легень – 5.Людмила Тимощук стверджує, що всі «важкі» пацієнти є нещепленими від коронавірусної інфекції.Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко додала, що епідеміологи прогнозують погіршення ситуації із поширенням коронавірусу на Волині.