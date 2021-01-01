Ситуація буде погіршуватися, – епідеміологи про коронавірус на Волині
Сьогодні, 14:27
На Волині фіксують значний ріст захворюваності на коронавірус протягом останніх двох тижнів.
Про це йшлося 15 вересня під час онлайн-брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук повідомила, що за позаминулий тиждень на Волині зафіксували 250 хворих на коронавірус, за минулий – 503. Сьогодні ж маємо 102 нових заражених, виявлених за добу.
Вона додала, що для надання медичної допомоги хворим на коронавірус і людям з підозрою на цю недугу, в області працюють 7 медичних закладів, у яких є 912 ліжок, усі вони забезпечені киснем.
Станом на 15 вересня на лікуванні перебувають 215 волинян, з них 170 – з підтвердженим діагнозом, 45 – з підозрою. У реанімації – 17 людей, на апаратах штучної вентиляції легень – 5.
Людмила Тимощук стверджує, що всі «важкі» пацієнти є нещепленими від коронавірусної інфекції.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко додала, що епідеміологи прогнозують погіршення ситуації із поширенням коронавірусу на Волині.
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Про це йшлося 15 вересня під час онлайн-брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук повідомила, що за позаминулий тиждень на Волині зафіксували 250 хворих на коронавірус, за минулий – 503. Сьогодні ж маємо 102 нових заражених, виявлених за добу.
Вона додала, що для надання медичної допомоги хворим на коронавірус і людям з підозрою на цю недугу, в області працюють 7 медичних закладів, у яких є 912 ліжок, усі вони забезпечені киснем.
Станом на 15 вересня на лікуванні перебувають 215 волинян, з них 170 – з підтвердженим діагнозом, 45 – з підозрою. У реанімації – 17 людей, на апаратах штучної вентиляції легень – 5.
Людмила Тимощук стверджує, що всі «важкі» пацієнти є нещепленими від коронавірусної інфекції.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко додала, що епідеміологи прогнозують погіршення ситуації із поширенням коронавірусу на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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