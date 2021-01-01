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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ситуація буде погіршуватися, – епідеміологи про коронавірус на Волині

Ситуація буде погіршуватися, – епідеміологи про коронавірус на Волині
На Волині фіксують значний ріст захворюваності на коронавірус протягом останніх двох тижнів.

Про це йшлося 15 вересня під час онлайн-брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук повідомила, що за позаминулий тиждень на Волині зафіксували 250 хворих на коронавірус, за минулий – 503. Сьогодні ж маємо 102 нових заражених, виявлених за добу.

Вона додала, що для надання медичної допомоги хворим на коронавірус і людям з підозрою на цю недугу, в області працюють 7 медичних закладів, у яких є 912 ліжок, усі вони забезпечені киснем.

Станом на 15 вересня на лікуванні перебувають 215 волинян, з них 170 – з підтвердженим діагнозом, 45 – з підозрою. У реанімації – 17 людей, на апаратах штучної вентиляції легень – 5.

Людмила Тимощук стверджує, що всі «важкі» пацієнти є нещепленими від коронавірусної інфекції.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко додала, що епідеміологи прогнозують погіршення ситуації із поширенням коронавірусу на Волині.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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