У лікарнях Волині – жодного вакцинованого від коронавірусу пацієнта
Сьогодні, 15:18
Жоден пацієнт, який наразі перебуває у лікарнях Воилні через коронавірус, не є повністю вакцинованим від цієї недуги.
Про це під час позачергового засідання сесії Волиньради повідомив т. в. о. начальника управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації Валерій Руцький.
За словами посадовця, є випадки захворювання на коронавірус серед вакцинованих. Але пацієнти переносять хворобу легко й не потрапляють до лікарень.
До слова, від початку вакцинальної кампанії на Волині отримали одну дозу 113 006 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 88 777 людей. Загалом проведено 201 783 щеплення.
Валерій Руцький переконує, що Волинь «пасе задніх» в Україні за темпами вакцинації. У рейтингу область займає друге місце з кінця.
Він додав, що з початку пандемії загалом на Волинь приїхало 324 200 доз вакцини.
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Про це під час позачергового засідання сесії Волиньради повідомив т. в. о. начальника управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації Валерій Руцький.
За словами посадовця, є випадки захворювання на коронавірус серед вакцинованих. Але пацієнти переносять хворобу легко й не потрапляють до лікарень.
До слова, від початку вакцинальної кампанії на Волині отримали одну дозу 113 006 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 88 777 людей. Загалом проведено 201 783 щеплення.
Валерій Руцький переконує, що Волинь «пасе задніх» в Україні за темпами вакцинації. У рейтингу область займає друге місце з кінця.
Він додав, що з початку пандемії загалом на Волинь приїхало 324 200 доз вакцини.
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