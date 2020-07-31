У лікарнях Волині – жодного вакцинованого від коронавірусу пацієнта

Жоден пацієнт, який наразі перебуває у лікарнях Воилні через коронавірус, не є повністю вакцинованим від цієї недуги.Про це під час позачергового засідання сесії Волиньради повідомив т. в. о. начальника управління охорони здоров’я обласної державної адміністраціїЗа словами посадовця, є випадки захворювання на коронавірус серед вакцинованих. Але пацієнти переносять хворобу легко й не потрапляють до лікарень.До слова, від початку вакцинальної кампанії на Волині отримали одну дозу 113 006 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 88 777 людей. Загалом проведено 201 783 щеплення.Валерій Руцький переконує, що Волинь «пасе задніх» в Україні за темпами вакцинації. У рейтингу область займає друге місце з кінця.Він додав, що з початку пандемії загалом на Волинь приїхало 324 200 доз вакцини.