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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У лікарнях Волині – жодного вакцинованого від коронавірусу пацієнта

У лікарнях Волині – жодного вакцинованого від коронавірусу пацієнта
Жоден пацієнт, який наразі перебуває у лікарнях Воилні через коронавірус, не є повністю вакцинованим від цієї недуги.

Про це під час позачергового засідання сесії Волиньради повідомив т. в. о. начальника управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації Валерій Руцький.

За словами посадовця, є випадки захворювання на коронавірус серед вакцинованих. Але пацієнти переносять хворобу легко й не потрапляють до лікарень.

До слова, від початку вакцинальної кампанії на Волині отримали одну дозу 113 006 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 88 777 людей. Загалом проведено 201 783 щеплення.

Валерій Руцький переконує, що Волинь «пасе задніх» в Україні за темпами вакцинації. У рейтингу область займає друге місце з кінця.

Він додав, що з початку пандемії загалом на Волинь приїхало 324 200 доз вакцини.

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Теги: Волинь, коронавірус, вакцинація, пацієнти, лікарні
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