Цифри ковіду: повідомили статистику недуги в Україні за минулу добу





◾ зафіксували 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 1 058, серед медпрацівників – 231);

◾ 270 258 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 79 207 людей, повністю імунізовані – 191 051 людина.



Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок вівторка, 23 листопада.



Також за минулу добу:



◾ госпіталізували – 2 055 осіб;

◾ летальних випадків – 720;

◾ одужало – 23 107 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



◾ захворіло – 3 353 136 осіб;

◾ одужало – 2 796 597 осіб;

◾ летальних випадків – 82 318;

◾ провели ПЛР-тестувань – 15 595 737.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1631), Дніпропетровській (1310), Полтавській (1141), Донецькій (929) і Запорізькій (847) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 1631 випадок;

Вінницька область – 406 випадків;

Волинська область – 571 випадок;

Дніпропетровська область – 1310 випадків;

Донецька область – 929 випадків;

Житомирська область – 107 випадків;

Закарпатська область – 390 випадків;

Запорізька область – 847 випадків;

Івано-Франківська область – 134 випадки;

Київська область – 830 випадків;

Кіровоградська область – 121 випадок;

Луганська область – 233 випадки;

Львівська область – 540 випадків;

Миколаївська область – 481 випадок;

Одеська область – 439 випадків;

Полтавська область – 1141 випадок;

Рівненська область – 516 випадків;

Сумська область – 255 випадків;

Тернопільська область – 99 випадків;

Харківська область – 407 випадків;

Херсонська область – 94 випадки;

Хмельницька область – 263 випадки;

Черкаська область – 585 випадків;

Чернівецька область – 171 випадок;

Чернігівська область – 229 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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