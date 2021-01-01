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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Цифри ковіду: повідомили статистику недуги в Україні за минулу добу

Цифри ковіду: повідомили статистику недуги в Україні за минулу добу
За добу 22 листопада в Україні:

◾ зафіксували 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 1 058, серед медпрацівників – 231);
◾ 270 258 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 79 207 людей, повністю імунізовані – 191 051 людина.

Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок вівторка, 23 листопада.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізували – 2 055 осіб;
◾ летальних випадків – 720;
◾ одужало – 23 107 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 3 353 136 осіб;
◾ одужало – 2 796 597 осіб;
◾ летальних випадків – 82 318;
◾ провели ПЛР-тестувань – 15 595 737.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1631), Дніпропетровській (1310), Полтавській (1141), Донецькій (929) і Запорізькій (847) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1631 випадок;
Вінницька область – 406 випадків;
Волинська область – 571 випадок;
Дніпропетровська область – 1310 випадків;
Донецька область – 929 випадків;
Житомирська область – 107 випадків;
Закарпатська область – 390 випадків;
Запорізька область – 847 випадків;
Івано-Франківська область – 134 випадки;
Київська область – 830 випадків;
Кіровоградська область – 121 випадок;
Луганська область – 233 випадки;
Львівська область – 540 випадків;
Миколаївська область – 481 випадок;
Одеська область – 439 випадків;
Полтавська область – 1141 випадок;
Рівненська область – 516 випадків;
Сумська область – 255 випадків;
Тернопільська область – 99 випадків;
Харківська область – 407 випадків;
Херсонська область – 94 випадки;
Хмельницька область – 263 випадки;
Черкаська область – 585 випадків;
Чернівецька область – 171 випадок;
Чернігівська область – 229 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: статистика, коронавірус
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