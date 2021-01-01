Понад 11 тисяч волинян хворіють на коронавірус, з них понад 90% – невакциновані

У Волинській області станом на 3 грудня – понад 11 тисяч активних хворих на COVID-19. Серед них 90-93% – невакциновані громадяни.Про це йшлося 3 грудня під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19.Заступниця директора ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»повідомила, що на на території області досі спостерігають перевищення кількох індикаторних показників.«Рівень захворюваності на Волині досі тримається на високому рівні. За попередню добу зареєстрували 669 нових випадків захворювання на коронавірус. Одужали понад 850 осіб. На жаль, 10 людей померли. За тиждень зареєстрували 2 500 тисяч хворих на COVID-19. Активних хворих на сьогодні – 11 тисяч волинян», - зауважила посадовиця.Також вона відзначила, що 90-93% хворих – громадяни, які не отримали щеплення проти COVID-19.Коефіцієнт виявлення нових випадків захворювання становить 24% при нормативному 20%. Зі слів Надії Костирки, це вказує на високий рівень захворюваності на Волині.«Щоденно у нашій лабораторії проходять обстеження від 1 500 до 2 тисяч осіб. Близько 40% - позитивні тести», - зазначила вона.Надія Костирка каже, що рівень захворюваності на території Волинської області перевищений в 9 разів.Показник рівняь госпіталізацій також перевищений. Упродовж останніх трьох днів цей показник коливався в межах 63-68% при нормі 60%.