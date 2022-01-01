Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу

За добу 9 січня в Україні:◾️ зафіксували 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей серед – 94, серед медпрацівників – 41);◾️ 20 376 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 850 людей, другу дозу – 12 350 людей, додаткову дозу отримали 123 людини, бустерну дозу – 2 053 людини.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок понеділка, 10 січня.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 1 064 особи;◾️ летальних випадків – 86;◾️ одужали – 3 517 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіли – 3 704 442 особи;◾️ одужали – 3 514 786 осіб;◾️ летальних випадків – 97 325;◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 966 846.Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 813 186 людей, з них отримали першу дозу – 14 813 184 людини, отримали дві дози – 13 980 473 людини, отримали додаткову дозу – 6 224 людини, бустерну дозу – 20 462 людини. Загалом провели 28 820 343 щеплення.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 398;Вінницька область – 74;Волинська область – 48;Дніпропетровська область – 49;Донецька область – 8;Житомирська область – 43;Закарпатська область – 61;Запорізька область – 19;Івано-Франківська область – 77;Київська область – 135;Кіровоградська область – 50;Луганська область – 13;Львівська область – 130;Миколаївська область – 36;Одеська область – 113;Полтавська область – 109;Рівненська область – 31;Сумська область – 102;Тернопільська область – 60;Харківська область – 192;Херсонська область – 12;Хмельницька область – 14;Черкаська область – 83;Чернівецька область – 87;Чернігівська область – 25.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.