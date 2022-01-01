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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу

Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
За добу 9 січня в Україні:

◾️ зафіксували 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей серед – 94, серед медпрацівників – 41);
◾️ 20 376 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 850 людей, другу дозу – 12 350 людей, додаткову дозу отримали 123 людини, бустерну дозу – 2 053 людини.

Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок понеділка, 10 січня.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізували – 1 064 особи;
◾️ летальних випадків – 86;
◾️ одужали – 3 517 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіли – 3 704 442 особи;
◾️ одужали – 3 514 786 осіб;
◾️ летальних випадків – 97 325;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 966 846.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 813 186 людей, з них отримали першу дозу – 14 813 184 людини, отримали дві дози – 13 980 473 людини, отримали додаткову дозу – 6 224 людини, бустерну дозу – 20 462 людини. Загалом провели 28 820 343 щеплення.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 398;
Вінницька область – 74;
Волинська область – 48;
Дніпропетровська область – 49;
Донецька область – 8;
Житомирська область – 43;
Закарпатська область – 61;
Запорізька область – 19;
Івано-Франківська область – 77;
Київська область – 135;
Кіровоградська область – 50;
Луганська область – 13;
Львівська область – 130;
Миколаївська область – 36;
Одеська область – 113;
Полтавська область – 109;
Рівненська область – 31;
Сумська область – 102;
Тернопільська область – 60;
Харківська область – 192;
Херсонська область – 12;
Хмельницька область – 14;
Черкаська область – 83;
Чернівецька область – 87;
Чернігівська область – 25.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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