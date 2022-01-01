За добу в Україні виявили понад 20 тисяч інфікованих коронавірусом
Сьогодні, 09:09
За добу 20 січня в Україні:
◾️ зафіксували 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2464, серед медпрацівників – 429);
◾️ 86 146 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 250 людей, другу дозу – 34 905 людей, додаткову дозу отримали 736 людей, бустерну дозу – 21 255 людей.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок п'ятниці, 21 січня.
В Україні зростає захворюваність на коронавірус, добовий показник перевищив 20 тисяч вперше з 20 листопада.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 2 226 осіб;
◾️ летальних випадків – 150;
◾️ одужали – 4 486 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 3 819 538 осіб;
◾️ одужали – 3 576 268 осіб;
◾️ летальних випадків – 98 993;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 389 831.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 109 351 людину, з них отримали першу дозу – 15 109 349 людей, отримали дві дози – 14 410 730 людей, отримали додаткову дозу – 11 941 людина, бустерну дозу – 167 360 людей. Загалом провели 29 699 380 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1552;
Вінницька область – 969;
Волинська область – 400;
Дніпропетровська область – 826;
Донецька область – 631;
Житомирська область – 589;
Закарпатська область – 498;
Запорізька область – 366;
Івано-Франківська область – 2427;
Київська область – 672;
Кіровоградська область – 98;
Луганська область – 251;
Львівська область – 1989;
Миколаївська область – 304;
Одеська область – 1036;
Полтавська область – 677;
Рівненська область – 702;
Сумська область – 1158;
Тернопільська область – 1053;
Харківська область – 971;
Херсонська область – 308;
Хмельницька область – 1034;
Черкаська область – 379;
Чернівецька область – 756;
Чернігівська область – 510.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2464, серед медпрацівників – 429);
◾️ 86 146 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 250 людей, другу дозу – 34 905 людей, додаткову дозу отримали 736 людей, бустерну дозу – 21 255 людей.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок п'ятниці, 21 січня.
В Україні зростає захворюваність на коронавірус, добовий показник перевищив 20 тисяч вперше з 20 листопада.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 2 226 осіб;
◾️ летальних випадків – 150;
◾️ одужали – 4 486 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 3 819 538 осіб;
◾️ одужали – 3 576 268 осіб;
◾️ летальних випадків – 98 993;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 389 831.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 109 351 людину, з них отримали першу дозу – 15 109 349 людей, отримали дві дози – 14 410 730 людей, отримали додаткову дозу – 11 941 людина, бустерну дозу – 167 360 людей. Загалом провели 29 699 380 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1552;
Вінницька область – 969;
Волинська область – 400;
Дніпропетровська область – 826;
Донецька область – 631;
Житомирська область – 589;
Закарпатська область – 498;
Запорізька область – 366;
Івано-Франківська область – 2427;
Київська область – 672;
Кіровоградська область – 98;
Луганська область – 251;
Львівська область – 1989;
Миколаївська область – 304;
Одеська область – 1036;
Полтавська область – 677;
Рівненська область – 702;
Сумська область – 1158;
Тернопільська область – 1053;
Харківська область – 971;
Херсонська область – 308;
Хмельницька область – 1034;
Черкаська область – 379;
Чернівецька область – 756;
Чернігівська область – 510.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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