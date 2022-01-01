За добу в Україні виявили понад 20 тисяч інфікованих коронавірусом

За добу 20 січня в Україні:◾️ зафіксували 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2464, серед медпрацівників – 429);◾️ 86 146 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 250 людей, другу дозу – 34 905 людей, додаткову дозу отримали 736 людей, бустерну дозу – 21 255 людей.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок п'ятниці, 21 січня.В Україні зростає захворюваність на коронавірус, добовий показник перевищив 20 тисяч вперше з 20 листопада.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 2 226 осіб;◾️ летальних випадків – 150;◾️ одужали – 4 486 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіли – 3 819 538 осіб;◾️ одужали – 3 576 268 осіб;◾️ летальних випадків – 98 993;◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 389 831.Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 109 351 людину, з них отримали першу дозу – 15 109 349 людей, отримали дві дози – 14 410 730 людей, отримали додаткову дозу – 11 941 людина, бустерну дозу – 167 360 людей. Загалом провели 29 699 380 щеплень.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1552;Вінницька область – 969;Волинська область – 400;Дніпропетровська область – 826;Донецька область – 631;Житомирська область – 589;Закарпатська область – 498;Запорізька область – 366;Івано-Франківська область – 2427;Київська область – 672;Кіровоградська область – 98;Луганська область – 251;Львівська область – 1989;Миколаївська область – 304;Одеська область – 1036;Полтавська область – 677;Рівненська область – 702;Сумська область – 1158;Тернопільська область – 1053;Харківська область – 971;Херсонська область – 308;Хмельницька область – 1034;Черкаська область – 379;Чернівецька область – 756;Чернігівська область – 510.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.